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Presentaron en Reconquista la nueva edición de la Copa Santa Fe de fútbol

En la sede de la Liga Reconquistense, se concretó la presentación oficial de una nueva edición de la Copa Santa Fe que reúne a clubes de toda la provincia

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 18:22hs
Se lanzó oficialmente la Copa Santa Fe de fútbol en la ciudad de Reconquista.

Se lanzó oficialmente la Copa Santa Fe de fútbol en la ciudad de Reconquista.

Se realizó el lanzamiento de la Copa Santa Fe, en su novena edición del fútbol masculino y sexta del femenino. El acto tuvo lugar este fin de semana en las instalaciones de la Liga Reconquistense de Fútbol, en la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado.

La competencia se desarrolla en conjunto con la Federación Santafesina de Fútbol y forma parte de las políticas públicas impulsadas por el gobierno provincial para fortalecer el desarrollo del deporte y promover la integración entre instituciones deportivas de distintas localidades.

Lanzaron la Copa Santa Fe de fútbol en Reconquista

La conferencia estuvo encabezada por el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro; el presidente de la Liga Reconquistense de Fútbol, Marcos Ibáñez; y el secretario de Deportes de la Municipalidad de Reconquista, Aldo Torterola.

Participaron además dirigentes de los clubes de la región: por Reconquista CF, Iván Esrequis; por Atlético y Tiro, Jonatan Martínez; y por Romang FC, Alberto Bieri, equipos que competirán en el masculino junto a Huracán de Villa Ocampo, cuya delegación también dijo presente.

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La presentaci&oacute;n se realiz&oacute; en la sede de la Liga Reconquistense y fue encabezada por Carlos Lanzaro.

La presentación se realizó en la sede de la Liga Reconquistense y fue encabezada por Carlos Lanzaro.

En el fútbol femenino estuvieron representantes de Defensores de la Costa, con su presidente Martín Porticelli; Racing Club, con Chavo Bardona; y una delegación de Juventud de Malabrigo. Además, estuvo presente el presidente del fútbol femenino de la Liga Reconquistense de Fútbol, integrante de la subcomisión, Carlos Baroni.

De acuerdo a lo informado, la Copa Santa Fe de Fútbol tendrá su primera fecha el próximo 3 de mayo, dando inicio a un certamen que contará con la participación de 38 equipos provenientes de distintos puntos de la provincia, consolidándose como uno de los torneos más representativos del fútbol santafesino.

En la ocasión, se dieron a conocer los equipos que representarán a la Liga Reconquistense en el certamen considerado más importante de la provincia, en su novena edición.

En Fútbol femenino: Juventud de Malabrigo; Racing Club y Defensores de la Costa.

En Fútbol masculino: Romang FC; Atlético y Tiro; y Reconquista CF.

Copa Santa Fe Reconquista Federación Santafesina
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