TodoLáctea vuelve a Santa Fe: Esperanza será sede del evento lechero más importante de Sudamérica en 2027

El anuncio se realizó durante Agroactiva 2026. La muestra regresará a la provincia de Santa Fe en mayo de 2027 y reunirá a productores, industrias, proveedores y especialistas de toda la cadena láctea en el predio del Cicae de Esperanza.

Santa Fe volverá a ser el epicentro de la lechería sudamericana. Durante Agroactiva 2026 , realizada en Armstrong, se confirmó que TodoLáctea , la exposición más importante del sector en la región, tendrá nuevamente como sede a la provincia en 2027.

La próxima edición se desarrollará durante la segunda semana de mayo en la ciudad de Esperanza , en el predio del Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (Cicae), consolidando el protagonismo santafesino dentro de una actividad en la que la provincia lidera la producción y las exportaciones a nivel nacional.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, celebró el regreso del evento y destacó la importancia estratégica de Esperanza para la realización de grandes exposiciones vinculadas al desarrollo productivo. Además, invitó a productores y empresarios a prepararse para una nueva edición que volverá a posicionar a Santa Fe como referencia de la lechería regional.

TODO LACTEA PUCCINI

Una gran "Vía Láctea", entre sus novedades

Por su parte, el director de TodoLáctea, José María Iachetta, adelantó algunas de las novedades que tendrá la muestra. Entre ellas, la creación de una gran “Vía Láctea” con distintas especies productoras de leche, incluyendo bovinos, búfalos, ovinos, caprinos y ganado asnal, además de competencias y actividades especiales vinculadas al sector.

Desde el ámbito nacional, el director de Lechería de la Nación, Sebastián Alconada, destacó el crecimiento sostenido de la exposición y aseguró que cada edición logra superar a la anterior en cantidad de propuestas, innovación y participación de los distintos actores de la cadena.

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Un reconocimiento que eleva a Santa Fe

En la misma línea, el director provincial de Lechería, Carlos De Lorenzi, remarcó que el regreso de TodoLáctea a la principal cuenca lechera del país representa un reconocimiento al trabajo que realiza Santa Fe en el sector y anticipó que la edición 2027 buscará elevar aún más el nivel alcanzado en los últimos años.

La secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Esperanza, María Victoria Nagel, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y aseguró que la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes, productores y empresas vinculadas a una de las actividades más representativas de la economía santafesina.

Considerada una referencia para toda la cadena láctea, TodoLáctea reúne en cada edición a productores, industrias, universidades, organismos públicos y proveedores de tecnología. La exposición combina rondas de negocios, capacitaciones, muestras de genética e innovación, convirtiéndose en una de las principales vidrieras del sector a nivel nacional e internacional.