Pretemporada de la Fórmula 1: Mercedes dominó las pruebas en Barcelona

El cuarto y penúltimo día de las pruebas privadas de Fórmula 1 rumbo a la temporada 2026 dejó como principal referencia el sólido trabajo de Mercedes , el debut en pista de Aston Martin y una jornada condicionada para McLaren en el circuito de Barcelona .

Mercedes volvió a ser el equipo con mayor carga de trabajo. Andrea Kimi Antonelli y George Russell se alternaron al volante del W17 y completaron una combinación de tandas largas y simulaciones más cortas, enfocadas en distintos modos de la unidad de potencia.

Dominio de Mercedes en Barcelona

Russell marcó el mejor tiempo extraoficial del día con 1m16,6s, aunque en el equipo priorizaron la recopilación de datos por sobre las referencias cronológicas. Con esta sesión, Mercedes agotó los tres días permitidos de pruebas en Barcelona y se retiró como el equipo que más vueltas acumuló, con un funcionamiento considerado fiable y evaluaciones positivas por parte de sus pilotos.

En contraste, Aston Martin tuvo una participación mínima. El AMR26, aún sin decoración y diseñado bajo la dirección de Adrian Newey, salió a pista recién en la última hora del día, con Lance Stroll al volante.

El canadiense completó cinco vueltas antes de provocar una bandera roja al detenerse en pista cerca del final de la sesión. El monoplaza mostró soluciones aerodinámicas distintas a las de sus rivales y se espera que Fernando Alonso lo conduzca en la jornada final.

McLaren, en tanto, vio recortado su programa. Oscar Piastri tomó el relevo del MCL40 y completó 48 vueltas antes de quedar fuera de acción por un problema en el sistema de combustible, que obligó al equipo a desmontar el coche para su análisis.

Ferrari tuvo una jornada productiva con Lewis Hamilton, quien completó 85 vueltas en condiciones secas pese a un trompo inicial. También giraron Liam Lawson con Racing Bulls y Sergio Pérez con Cadillac. Alpine, Audi, Haas y Red Bull no participaron y regresarán a pista en el último día de pruebas.