Primera Nacional: Ferro defiende la punta y Morón quiere seguir de cerca

El líder Ferro visita a Almirante Brown, mientras que su escolta Morón enfrentará a Racing de Córdoba. Además, Los Andes recibe a San Miguel, Estudiantes juega ante Acassuso y Chaco For Ever visita a Mitre.

La fecha 29 de la Primera Nacional tendrá este domingo una jornada con varios partidos importantes, especialmente en la Zona A, donde Ferro buscará recuperar la victoria para sostener el liderazgo y Deportivo Morón intentará aprovechar cualquier tropiezo para acercarse a la cima.

El Verdolaga visitará desde las 15.30 a Almirante Brown en Isidro Casanova. Ferro viene de empatar sus últimos dos partidos, el más reciente 0-0 ante Mitre, pero continúa como líder de la Zona A con una ventaja de apenas dos puntos sobre Morón.

El equipo de Oeste tendrá el regreso de Felipe Obradovich, mientras que Nicolás Reniero, uno de los últimos refuerzos, fue convocado por primera vez. Lautaro Parisi continúa afuera por lesión.

La probable formación de Ferro sería: Fernando Monetti; Sebastián Corda, Federico Tévez, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Matías Kabalin, Felipe Obradovich o Gino Olguín, Laureano Marra; Enzo Hoyos; Ángel González y Franco García.

El partido será arbitrado por Federico Benítez y se podrá seguir por LPF Play.

Morón quiere meter presión desde Córdoba

Media hora después del inicio del partido de Ferro, a las 16, Deportivo Morón visitará a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho.

El Gallo llega envalentonado luego de vencer a Colón en Santa Fe y acumula seis encuentros sin perder. Con 43 puntos, se encuentra a dos unidades del líder Ferro y buscará prolongar su gran momento.

Walter Otta deberá realizar una modificación obligada: Emilio Lazza, suspendido por acumular cinco amarillas, dejará su lugar a Francisco Flores.

El probable equipo de Morón: Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Braian Salvareschi, Francisco Flores, Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn, Mauro Burruchaga, Mariano Bíttolo; Franco Fagundez; Gonzalo Berterame y Mateo Levato.

Los Andes busca cortar una racha de ocho partidos sin ganar

En Lomas de Zamora, Los Andes recibirá a San Miguel desde las 15. El Mil Rayitas suma ocho partidos sin victorias y necesita reaccionar para mantenerse firme en la zona de Reducido.

El conjunto dirigido por César Monasterio viene de empatar 1-1 ante Defensores de Belgrano y ocupa el octavo lugar de la Zona A, con 36 puntos.

El entrenador mantendría la misma formación: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Nazareno Fernández Colombo, Daniel Franco, Peter Grance Martínez; Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro; Franco Tisera y Mauricio Asenjo.

Estudiantes quiere recuperarse ante Acassuso

Por la Zona B, Estudiantes de Buenos Aires recibirá a Acassuso desde las 15.30 en Caseros. El Pincha viene de perder ante Chaco For Ever y necesita sumar para regresar a los puestos de clasificación al Reducido.

Alfredo Grelak realizaría dos cambios: Nicolás Caro Torres por Balthazar Bernardi e Ian Vera por Darío Rostagno, expulsado en el último encuentro.

El probable equipo será: Juan Lungarzo; Fernando Duré, Martín Albarracín, Nicolás Caro Torres, Franco Quinteros; Federico Sena, Rodrigo Melo, Enzo Acosta; Ian Vera, Facundo Ardiles y Mateo Acosta.

Daniel Zamora será el árbitro del encuentro.

Chaco For Ever visita a Mitre con cambios obligados

Finalmente, desde las 16, Chaco For Ever enfrentará a Mitre en Santiago del Estero. El conjunto chaqueño viene de derrotar 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires, pero Daniel Cravero deberá modificar el ataque.

Ezequiel Pacheco, expulsado en la última fecha, será baja, mientras que Matías Romero continúa recuperándose de una luxación en el hombro derecho.

Juan Cruz Cerrudo y Mateo Díaz Chaves serían los delanteros titulares para visitar al Aurinegro.

El probable once: Nicolás Caprio; Alan Luque, David Valdez, Mathias Silvera y Agustín Ojeda; Enzo Gaggi, Juan Manuel Carrizo, Brian Nievas y Leandro Fernández; Juan Cruz Cerrudo y Mateo Díaz Chaves.