Fórmula 2: Varrone terminó decimoquinto en la carrera principal del Gran Premio de España

El argentino Nicolás Varrone cerró un fin de semana para el olvido en la Fórmula 2, en en Gran Premio de España.

El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) cerró un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de España de Fórmula 2 con un decimoquinto puesto en la carrera principal.

La victoria quedó en manos del sueco Dino Beganovic (DAMS), mientras que el podio lo completaron el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport) y el japonés Ritomo Miyata (Hitech).

El fin de semana en la capital española fue de mayor a menor para Varrone, quien había comenzado con un segundo puesto en las prácticas libres y se ilusionaba con poder tener una buena actuación.

Sin embargo, a partir de allí todo se empezó a complicar para el argentino. Primero, con un choque en la clasificación que lo obligó a largar desde el fondo, y el sábado fue embestido por el indio Kush Maini (ART) en la primera vuelta de la carrera sprint, situación que lo obligó a abandonar.

De esta manera, a Varrone le quedaba la carrera principal de este domingo para terminar el fin de semana con una sonrisa, pero no pudo lucirse, solo avanzó tres posiciones con respecto a su lugar de largada y se tuvo que conformar con el decimoquinto puesto, muy lejos de la zona de puntos.

Floja temporada para Nicolás Varrone en la Fórmula 2

A Varrone, que atraviesa una muy floja temporada debut en la Fórmula 2 donde solo sumó 15 unidades (está vigésimo entre 22 pilotos), le quedan las últimas tres fechas del campeonato para dar vuelta la situación y sumar una buena cantidad de puntos que le permitan soñar con seguir en la categoría la próxima temporada.

En lo que respecta a la pelea por el título, el líder del campeonato, que es el búlgaro Nikola Tsolov (Campos), tuvo una actuación para el olvido en el Circuito de Madring y no pudo sumar puntos. Esto permitió que el brasilero Rafael Camara (Invicta Racing) se le acerque a solo siete puntos.