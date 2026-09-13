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Unión cambia el chip y ya piensa en Independiente con la vuelta de su goleador

Después de la derrota ante Talleres en Córdoba, Unión vuelve a Santa Fe con la mirada puesta en Independiente, al que recibirá el sábado 19 de septiembre.

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2026 · 11:05hs
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Unión cambia el chip y ya piensa en Independiente con la vuelta de su goleador

Unión no tendrá demasiado tiempo para lamentarse por la derrota ante Talleres. El equipo de Leonardo Madelón deberá cambiar rápidamente el chip y enfocarse en su próximo compromiso, que será nada menos que ante Independiente, el sábado 19 de septiembre desde las 16.45 en el estadio 15 de Abril.

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Y dentro del sabor amargo que dejó la caída en el Mario Alberto Kempes, aparece una noticia que puede resultar determinante para el entrenador: Cristian Tarragona volverá a estar disponible. El capitán y máximo goleador del equipo se perdió el encuentro frente a Talleres como consecuencia de la expulsión que sufrió ante Instituto, en aquel triunfo 3-2 en Santa Fe.

Tarragona vuelve y Madelón deberá decidir en Unión

El regreso de Tarragona le devuelve a Unión una pieza fundamental. Su ausencia en Córdoba obligó a Madelón a modificar la estructura ofensiva y buscar otra fórmula para atacar, con Ignacio Malcorra y Marcelo Estigarribia como principales referencias.

Ahora el entrenador deberá resolver quién deja su lugar para permitir el regreso del capitán. Malcorra y Brahian Cuello tuvieron actuaciones por debajo de su nivel ante Talleres, por lo que esa será una de las decisiones que deberá tomar Madelón durante la semana.

El otro interrogante aparece en la mitad de la cancha. Joaquín Mosqueira no tuvo minutos en Córdoba y deberá definirse si recupera la titularidad ante Independiente o si Emilio Giaccone mantiene su lugar, después de haberse ganado la consideración del cuerpo técnico a partir de sus buenas actuaciones.

Una derrota que no dejó bajas en Unión

Más allá del resultado, Unión tiene un punto positivo pensando en lo que viene: ningún jugador terminó expulsado ni sufrió una lesión durante el partido ante Talleres.

De esta manera, Madelón podrá trabajar durante toda la semana prácticamente con el plantel a disposición, más allá del regreso asegurado de Tarragona, para corregir los errores que aparecieron en Córdoba y preparar una nueva presentación como local.

El desafío será recuperar rápidamente las buenas sensaciones que habían aparecido con las tres victorias consecutivas anteriores y evitar que la derrota ante Talleres se convierta en un retroceso.

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Unión sigue bien posicionado en la pelea por los playoffs, pero también mantiene entre sus objetivos la posibilidad de meterse en la carrera por una clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Por eso, el partido frente a Independiente aparece como una nueva medida de este equipo. Madelón tendrá una semana para ajustar detalles, recuperar a su capitán y encontrar nuevamente la fórmula que le permita a Unión volver a ganar en el 15 de Abril.

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