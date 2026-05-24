Colón y Mitre, un historial corto pero cargado de capítulos intensos

Colón recibirá este domingo desde las 18 a Mitre en el Brigadier López, en un duelo que ya dejó partidos vibrantes, lesiones dolorosas y hasta cambios de ciclo en Santa Fe.

Aunque el historial entre Colón y Mitre de Santiago del Estero todavía es breve, los antecedentes recientes entre ambos equipos dejaron episodios fuertes, partidos cambiantes y recuerdos difíciles de olvidar para el mundo rojinegro.

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Este domingo, desde las 18, volverán a verse las caras en el estadio Brigadier López, por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional, en un cruce que comenzará a escribir un nuevo capítulo de una rivalidad nacida hace muy poco tiempo.

Un debut con emociones, goles y un penal atajado

El primer enfrentamiento oficial entre ambos se produjo en la séptima fecha del torneo 2024, en Santiago del Estero. Aquella tarde parecía quedar rápidamente encaminada para Colón, que se puso 2-0 arriba gracias a los goles de Federico Jourdan e Ignacio Lago.

Sin embargo, Mitre reaccionó en el cierre del encuentro y terminó rescatando un empate 2-2 con tantos de Franco Posse y Tomás Castro.

Pero el partido todavía guardaba una escena más. En tiempo de descuento, el Sabalero tuvo un penal para quedarse con la victoria, aunque Bruno Juncos falló desde los doce pasos tras una gran intervención del arquero Luciano Jachfe.

Una noche negra en Santa Fe para Colón

El segundo antecedente entre ambos equipos quedó marcado por cuestiones mucho más profundas que el resultado.

Fue por la fecha 26 del mismo campeonato, en el Brigadier López, donde Mitre se impuso por 2-1 en una jornada muy dolorosa para Colón.

Mitre-Colón.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Aquella noche, Ignacio Lago sufrió la rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas, una lesión que lo marginó durante varios meses de las canchas. Además, el encuentro representó el último partido de Iván Delfino como entrenador sabalero.

El único gol rojinegro lo marcó Javier Toledo, de penal, mientras que el conjunto santiagueño terminó llevándose un triunfo que profundizó la crisis futbolística del equipo santafesino.

El primer festejo de Colón

La historia comenzó a cambiar en el actual campeonato. El pasado 23 de febrero, otra vez en Santiago del Estero, Colón logró finalmente romper la racha y consiguió su primera victoria ante Mitre. Fue un trabajado 1-0, con un cabezazo de Brian Negro como única diferencia de la tarde.

El equipo rojinegro mostró solidez defensiva y personalidad para sostener el resultado en un estadio complicado, en lo que terminó siendo uno de sus triunfos más valiosos fuera de casa.

El último antecedente favoreció a Mitre

Sin embargo, la última vez que se cruzaron fue nuevamente en Santa Fe y con saldo negativo para el Sabalero. El 1 de julio, Mitre ganó 1-0 en el Brigadier López gracias al gol de Cristian Díaz a los 28 minutos del segundo tiempo.

Aquel encuentro tuvo además el condimento de los entrenadores: Andrés Yllana dirigía a Colón, mientras que Gabriel Schurrer estaba al frente del equipo santiagueño.

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Con apenas unos pocos partidos disputados, el historial entre Colón y Mitre ya reúne de todo: empates agónicos, penales fallados, lesiones importantes, cambios de entrenadores y victorias claves.

Este domingo volverán a enfrentarse en un contexto muy distinto, con el Sabalero peleando arriba y obligado a ganar para recuperar la punta, mientras que el Aurinegro llega en levantada y decidido a seguir sorprendiendo.