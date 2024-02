Pucheta perdió por puntos en Francia

La caída del boxeador entrenado por Totino Diogenes Caunedo en Francia se produjo a partir de las siguientes tarjetas: Hamid Belkhir 80-72, Ali Oubaali 78-74 y Norbert Pottier 78-74, y que tuvo como árbitro a Laurent Vantheemst. Para Pucheta fue la primera pelea de la temporada, y lo hizo nada más y nada menos que en Francia.

"Por empezar, gracias por el apoyo, ya que se sintió un montón. Para los que me conocen saben que estoy muy orgulloso de representar a mi país en distintos lugares del mundo. Es un logro gigante ya que el que no me conoce de cerca siempre ven como me sacrifico" destacó desde Europa el boxeador de nuestra capital.

Pucheta2.jpg El santafesino Pucheta afrontó su tercera pelea a nivel internacional ante el francés Souleimane Mohammedi Gentileza Thunder Box

En el mismo sentido sostuvo que "con respecto a la pelea perdí por puntos contra un rival que pensé estando su gente se iba a plantar, estando su gente pero se la pasó corriendo. Esto siempre lo tomo como experiencia y también estoy con lo lejos que legué haciendo lo que me gusta sin molestar a nadie y con el cariño de la gente".

"Bueno, me tocó perder por puntos pero quiero explicar que mi rival se subía a la bicicleta para el show. Hizo la suya, pero quiero decir que se aprende de todas las peleas. Gracias por estar apoyando, de modo desinteresado y por las muestras de cariño" resaltó Emiliano que entrena en el gimnasio Thunder Box ubicado en Aristóbulo del Valle al 8100 de nuestra capital.

Para Pucheta fue la tercera presentación a nivel internacional, ya que anteriormente se midió en Krasnogorsk ante Magomed Madiev ante quien empató, y luego, en Moscú, cayó por puntos ante Shamil Khataev. El galo es el actual campeón mundial juvenil CMB de la categoría, y llegaba con muy buenos antecedentes. Con esta victoria, el francés Souleimane Mohammedi de 21 años, oriundo de Bouches-du-Rhône, quedó con un curriculum de 13-0-1, 1 KO.

La noche parisina no fue alentadora para los argentinos, ya que a la derrota de Pucheta, se le sumó la caída por puntos en fallo unánime del cordobés Rodrigo Damián Coria de 25 años ante el local Milan Prat de Seine-Saint-Denis. Las tarjetas marcaron lo siguiente: Smail Alitouche 74-78, Hamid Belkhir 73-79 y Ammar Sakraoui 73-79. Ahora, Coria cuenta con un historial de 13-6-0, 2 KO.