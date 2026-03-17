Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando "Purga", su nuevo unipersonal de Satand Up

Nico de Tracy se presentará en HUB el sábado 30 de mayo. Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

17 de marzo 2026 · 11:13hs
Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando Purga

gentileza

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando "Purga", su nuevo unipersonal de Satand Up

Purga es un espectáculo construido a lo largo de dos años de funciones en bares de Capital Federal y el conurbano bonaerense. En este show el comediante aborda temas como sus inicios en el stand up, la paternidad y la crianza, experiencias personales oscuras y situaciones crudas de la vida cotidiana, logrando un relato ágil, honesto y deliberadamente incómodo.

Nico de Tracy es uno de los comediantes de stand up más consolidados de la Argentina. Con más de diez años de trayectoria, se convirtió en una referencia de la escena local gracias a su mirada filosa sobre lo cotidiano, su relato personal y una fuerte conexión con el público. Tras su primer unipersonal Desubicado, estrenó Artesanal y en 2022 presentó Crónico, espectáculo con el que realizó una extensa gira nacional e internacional.

En paralelo, desde 2019 estrena semanalmente su Vlog de Stand Up en YouTube, donde comparte fragmentos de sus shows, interacciones con el público y un registro constante de la vida en gira. En 2020 lanzó el ciclo Anécdotas, junto a Conrado Ares, Cristian Condomí y Juampi Carbonetti, y el podcast Aislados, junto a Luciano Mellera, Lucas Lauriente y Nanutria, formato que también tuvo exitosas presentaciones teatrales.

Como actor, participó en las películas Una noche de amor (2016), dirigida por Hernán Guerschuny, y El ciudadano ilustre (2016), de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Purga condensa todo ese recorrido en un show directo y sin correcciones, donde el humor funciona como forma de exposición y descarga. Lo personal, lo incómodo y lo cotidiano se presentan sin suavizar, con la risa como único filtro, en un espectáculo probado en escena, pensado para reír, incomodar y salir del teatro un poco más liviano.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Paraná | Urquiza 1031

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe HUB
Noticias relacionadas
un hincha invadio el campo de juego de union para abrazar a bareiro y desato sorpresa en santa fe

Un hincha invadió el campo de juego de Unión para abrazar a Bareiro y desató sorpresa en Santa Fe

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

El Sueño de los Elefantes regresa a Santa Fe con la experiencia inmersiva Cuerpo Adentro

El Sueño de los Elefantes regresa a Santa Fe con la experiencia inmersiva "Cuerpo Adentro"

Sigue la vacunación en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

Lo último

Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando Purga, su nuevo unipersonal de Satand Up

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando "Purga", su nuevo unipersonal de Satand Up

El partido entre Unión y Agropecuario se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa

El partido entre Unión y Agropecuario se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa

Último Momento
Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Megaoperativo en barrio Coronel Dorrego: 16 allanamientos por robos de motos y seis aprehendidos

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando Purga, su nuevo unipersonal de Satand Up

Nico De Tracy regresa a Santa Fe presentando "Purga", su nuevo unipersonal de Satand Up

El partido entre Unión y Agropecuario se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa

El partido entre Unión y Agropecuario se jugaría en el Coloso Marcelo Bielsa

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner dijo que Bonadio y Stornelli tuvieron prácticas mafiosas y criminales

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner dijo que Bonadio y Stornelli tuvieron prácticas mafiosas y criminales

Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Ovación
Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

Esperanza disfrutó de una atractiva velada de boxeo amateur

Los Pumitas realizarán una concentración nacional en Don Torcuato

Los Pumitas realizarán una concentración nacional en Don Torcuato

Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"