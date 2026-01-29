Punta del Este será escenario de una maratón de aguas abiertas

El 21 y 22 de marzo en playa La Mansa, con Diego Degano, como parte de su organización, se llevará a cabo el evento Nada en Punta.

Un desafío, una experiencia, un inicio. Hay momentos que no se explican. Se sienten. Punta del Este abre sus aguas para algo distinto. Descubrir hasta donde poder llegar. Tres distancias, un solo desafío. Cada prueba suma. Cada brazada cuenta. Porque en esta experiencia no elegís, acá te probás.

Será un fin de semana único donde el deporte de encuentra con el disfrute. La particularidad tiene, que el presidente del comité organizador es el santafesino Diego Degano, múltiple campeón mundial de aguas abiertas.

Se viene Nadá en Punta del Este

El 21 y 22 de marzo próximo en aguas de La Mansa, en Punta del Este. Es mucho más que una carrera, es un fin de semana entero dedicado a nadar, disfrutar y desafiarse en uno de los lugares más lindos de Uruguay. Es una actividad pensada por nadadores, para nadadores. La experiencia detrás de Nadá en Punta es organizada conjuntamente por especialistas argentinos y uruguayos.

En cuanto al formato, la competencia contará de tres pruebas: sprint (500 metros); media (2km) y larga (5km). El tiempo de corte en llegada es de 60 minutos en media, y 2 horas 30 minutos en larga. Si el participante nada en las tres pruebas, deberá descartar una. Se tomará como descarte la de peor clasificación. En caso de nadar únicamente dos distancias, ambas se considerarán para el puntaje sin opción de descarte.

Para ingresar en el puntaje, cada nadador deberá participar en un mínimo de dos pruebas del programa. Se establecerán dos tipos de clasificación: general y por categorías, tanto en damas como en caballeros. Se entregarán premios a los tres primeros clasificados de la clasificación general y de cada categoría, en ambos géneros.

El 21 de marzo competirán la distancia de 500 metros y 2k, mientras que el 22, lo harán en 5k. Las edades es desde los 14 años, la inscripción tiene un valor de 150 dólares; y el kit incluye un kit del nadador, seguro, atención médica y rehidratación.

El director del comité organizador es Diego Degano, el santafesino cuádruple campeón mundial de aguas abiertas, quien fue elegido como el mejor deportista argentino en 1992, y ganador de la tradicional maratón acuática internacional Santa Fe-Coronda. Lo acompañan Fabián Plantón, como director de logística, y arlos Scanavino, como padrino y asesor deportivo.

Es un equipo liderado por nadadores, que saben exactamente que necesita un participante para sentirse cómodo, seguro y motivado. Cuenta con un conocimiento profundo de cada rincón de estas aguas. A su vez, cuenta con el apoyo de la intendencia de Maldonado, para estar a la altura de los más altos estándares organizativos y deportivos del mundo. Se trata de un equipo, trabajando para hacer algo diferente.

Tres competencias en un mismo evento. Se pueden nadar las tres distancias durante el fin de semana. Será en las aguas tranquilas de La Mansa, en Punta del Este. Una experiencia única, y es hacer lo que te gusta, con quien vos quieras y en una ciudad increíble. Será una edición distinta, llena de energía y buen ambiente.