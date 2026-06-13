Uno Santa Fe | Ovación | Qatar

Qatar sorprendió y rescató un empate agónico ante Suiza

El combinado asiático logró sumar puntos por primera vez en su historia en un Mundial.

13 de junio 2026 · 18:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Qatar sorprendió y rescató un empate agónico ante Suiza

La selección de Qatar sumó su primer punto en un Mundial al rescatar un agónico empate 1-1ante Suiza, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B, jugado en San Francisco.

Suiza se había puesto en ventaja en el primer tiempo a través de un penal del delantero Breel Embolo, mientras que los cataríes llegaron a la igualdad a través del defensor Boualem Khoukhi.

Luego de un disputado inicio, en el que ambas selecciones tuvieron buenas chances para abrir el marcador, el árbitro hondureño Saíd Martínez cobró penal para Suiza por una falta en el área chica del arquero catarí Mahmoud Abunada sobre el mediocampista Remo Freuler.

A partir de allí, los jugadores suizos crecieron en confianza y generaron muchísimas oportunidades antes de que finalizara la primera mitad, pero sufrieron la falta de eficacia y no pudieron estirar la ventaja.

En la segunda mitad, los suizos siguieron desaprovechando chances clarísimas, mientras que con el pasar de los minutos empezaron a mover la pelota con mucha mayor paciencia y cuidando cada posesión, lo que provocó que perdieran profundidad.

Así fue como Suiza terminó pagando muy caro todas las chances desaprovechadas, ya que Qatar lo igualó contra todo pronóstico a los 50 minutos del complemento con un tremendo cabezazo de Khoukhi.

Con el empate entre Qatar y Suiza, todos iguales en el Grupo B

Con este resultado, el Grupo B está más parejo que nunca ya que los cuatro equipos (Qatar, Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina) tienen un punto cada uno.

En la próxima fecha, Suiza se enfrentará con Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar no la tendrá nada fácil ante uno de los organizadores, que es Canadá

Qatar Suiza Mundial
Noticias relacionadas
moron no afloja: gano en bolivar y mantiene a colon a cinco puntos

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

la seleccion de cara al debut frente a argelia: las altas y bajas para scaloni

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

haiti y escocia ponen primera en el grupo c del mundial 2026

Haití y Escocia ponen primera en el Grupo C del Mundial 2026

brasil y marruecos protagonizan un duelo de alto voltaje en el debut en el mundial

Brasil y Marruecos protagonizan un duelo de alto voltaje en el debut en el Mundial

Lo último

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

Último Momento
Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

Qatar sorprendió y rescató un empate agónico ante Suiza

Qatar sorprendió y rescató un empate agónico ante Suiza

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: Lo merecíamos hace tiempo

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: "Lo merecíamos hace tiempo"

Ovación
Lago puso en valor la reacción de Colón: Nunca dejamos de creer

Lago puso en valor la reacción de Colón: "Nunca dejamos de creer"

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: Lo merecíamos hace tiempo

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: "Lo merecíamos hace tiempo"

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Rubén Botta, el gran objetivo de Colón en el mercado de pases

Rubén Botta, el gran objetivo de Colón en el mercado de pases

Colón acomoda el plantel: tres salidas encaminadas y más recursos para salir al mercado

Colón acomoda el plantel: tres salidas encaminadas y más recursos para salir al mercado

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo