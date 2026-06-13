Uno Santa Fe | Ovación | Selección

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

La “Albiceleste” juega su primer partido este martes 16 desde las 22 en Kansas.

Ovación

Por Ovación

13 de junio 2026 · 19:02hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, tiene a disposición a 25 de sus 26 jugadores convocados para el debut frente a Argelia, este martes 16 desde las 22 en Kansas City.

Nicolás Tagliafico sería la única baja sensible para el primer partido. Es el único jugador que trabaja de manera diferenciada en el plantel, debido a la confirmación de su lesión en el soleo producido en el amistoso ante Honduras y será baja para el debut, pero de esta manera llegaría en optimas condiciones a los otros dos encuentros en la fase de grupo.

El caso particular de Dibu Martínez en la Selección

En el caso de Emiliano "Dibu" Martínez, se sigue recuperando de la lesión del dedo anular en la mano derecha y comenzó a intensificar sus entrenamientos; a pesar de las molestias que muestra en distintos videos de la practica abierta del viernes, el arquero argentino llegaría como titular al debut.

El "Dibu" se había quebrado el dedo anular en el calentamiento previo a la final de la Europa League entre Aston Villa 3, Friburgo 0. el marplatense confirmó que jugo todo el encuentro con la lesión.

Además, Julián Álvarez, Leandro Paredes, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Paz, Nicolás González, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel están entrenándose a la par del grupo.

Mientras tano, Marcos Senesi se sumó al equipo esta mañana y tuvo su primera practica en Kansas.

Estas buenas noticias llevan tranquilidad al cuerpo técnico, comandado por Lionel Scaloni, quien señalado que no habrá más cambios en la lista final.

Selección Argelia Mundial
Noticias relacionadas
scaloni ajusta piezas: las dudas que mantiene la seleccion para el debut ante argelia

Scaloni ajusta piezas: las dudas que mantiene la Selección para el debut ante Argelia

tagliafico encendio una luz amarilla y hay preocupacion en la seleccion

Tagliafico encendió una luz amarilla y hay preocupación en la Selección

La Selección Argentina se entrenó este miércoles por la tarde.

La Selección Argentina se entrenó a menos de una semana del debut en el Mundial

Nico Paz se mostró molesto por las versiones que surgieron en torno a la lesión que había sufrido.

Nico Paz llevó tranquilidad antes del Mundial: "Vi muchas mentiras, ya estoy recuperado"

Lo último

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

Último Momento
Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

Cuatro detenidos y droga secuestrada tras una serie de allanamientos en barrio La Cortada de Reconquista

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

La Selección de cara al debut frente a Argelia: las altas y bajas para Scaloni

Qatar sorprendió y rescató un empate agónico ante Suiza

Qatar sorprendió y rescató un empate agónico ante Suiza

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: Lo merecíamos hace tiempo

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: "Lo merecíamos hace tiempo"

Ovación
Lago puso en valor la reacción de Colón: Nunca dejamos de creer

Lago puso en valor la reacción de Colón: "Nunca dejamos de creer"

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: Lo merecíamos hace tiempo

Rasmussen destacó la contundencia de Colón: "Lo merecíamos hace tiempo"

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Morón no afloja: ganó en Bolívar y mantiene a Colón a cinco puntos

Rubén Botta, el gran objetivo de Colón en el mercado de pases

Rubén Botta, el gran objetivo de Colón en el mercado de pases

Colón acomoda el plantel: tres salidas encaminadas y más recursos para salir al mercado

Colón acomoda el plantel: tres salidas encaminadas y más recursos para salir al mercado

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo