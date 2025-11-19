Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión tiene a uno de los mejores 3 del país: los números sobresalientes de Mateo Del Blanco

Mateo Del Blanco tiene un semestre brillante en Unión y ya es uno de los mejores laterales izquierdos de la Liga Profesional. Datos que lo grafican. ¡Mirá!

19 de noviembre 2025 · 17:29hs
Unión tiene a uno de los mejores 3 del país: los números sobresalientes de Mateo Del Blanco

UNO Santa Fe | José Busiemi

El crecimiento de Mateo Del Blanco se transformó en una de las noticias más estimulantes del semestre para Unión. Lo que empezó como una apuesta terminó en una certeza. No solo se adaptó al lateral izquierdo, sino que lo hizo con una jerarquía que lo ubica entre los mejores del Clausura tras cerrase la fase regular.

Mini, volante por esencia, encontró en el carril izquierdo un lugar para explotar su técnica, su velocidad y su lectura ofensiva. Esa reinvención fue tan profunda que cerró la fase regular como el mejor asistidor del Clausura, un dato que habla por sí solo de su peso en el engranaje del equipo de Leonardo Madelón.

Los destacados números de Mateo Del Blanco en Unión

Sus números respaldan la sensación que dejó en la cancha: participación directa en jugadas de peligro, desequilibrio constante en ataque y una solidez creciente en la marca. Datos que trae el espacio @pasiontatengue_ en X.

El cuerpo técnico lo transformó en una llave de gol, y el jugador respondió con creces, convirtiéndose en una herramienta fundamental para abrir defensas cerradas.

En un Unión que afina detalles para los playoffs (debuta el lunes, desde las 22, ante Gimnasia (LP) en Santa Fe) y mantiene viva una ilusión sin techo, la figura de Mateo Del Blanco asoma como una de las grandes cartas del presente. Su evolución resume el espíritu del equipo: trabajo, adaptación y valentía para ir por más. Posiblemente esté jugando sus últimos partidos en el Tate, ya que se esperan ofertas de venta para fin de año. ¿Cuánto valdrá ahora?

Unión Mateo Del Blanco Clausura
