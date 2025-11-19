El Gobierno provincial convocó a los pescadores tras las protestas y cortes en el ingreso al viaducto Oroño

La reunión será este jueves a las 9 en la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. Tras días de cortes y tensión con la Policía, los trabajadores de la pesca esperan una respuesta concreta ante el impacto de la suspensión de las exportaciones de sábalo.

El conflicto que desde hace días mantienen los pescadores de Santa Fe con el gobierno provincial tendrá mañana un nuevo capitulo. El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático convocó a los representantes del sector a una reunión que se realizará este jueves a las 9 en la sede de Patricio Cullen 6161.

La cita llega luego de una jornada marcada por fuertes tensiones en el viaducto Oroño , donde los pescadores realizaron cortes (primero totales, luego reducidos a media calzada) y protagonizaron un cruce con la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero .

Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

La funcionaria policial les recordó que “tienen derecho a manifestarse, pero no pueden impedir el paso”, en un contexto de tránsito pesado sobre la Ruta 168.

Del lado de los manifestantes, el referente Jesús Pérez confirmó que aceptaron reducir el corte, pero insistió en que la protesta continuará mientras no haya respuestas: señaló que están “peleando contra el Ministerio de Medio Ambiente” y que muchas familias atraviesan situaciones críticas porque la suspensión del acopio de pescado para exportación les impide trabajar con normalidad.

En los últimos cuatro años creció la exportación de sábalos, pese al bajo nivel del Paraná

Además, los pescadores vienen denunciando decomisos, falta de diálogo y la ausencia de mecanismos de compensación económica. Reclaman que se cumpla la ley que prevé un resarcimiento cuando la actividad se restringe por decisiones oficiales.