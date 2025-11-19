Uno Santa Fe | Santa Fe | Gobierno

El Gobierno provincial convocó a los pescadores tras las protestas y cortes en el ingreso al viaducto Oroño

La reunión será este jueves a las 9 en la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. Tras días de cortes y tensión con la Policía, los trabajadores de la pesca esperan una respuesta concreta ante el impacto de la suspensión de las exportaciones de sábalo.

19 de noviembre 2025 · 18:02hs
Corte de pescadores en la ruta 168.

gentileza

Corte de pescadores en la ruta 168.

El conflicto que desde hace días mantienen los pescadores de Santa Fe con el gobierno provincial tendrá mañana un nuevo capitulo. El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático convocó a los representantes del sector a una reunión que se realizará este jueves a las 9 en la sede de Patricio Cullen 6161.

La cita llega luego de una jornada marcada por fuertes tensiones en el viaducto Oroño, donde los pescadores realizaron cortes (primero totales, luego reducidos a media calzada) y protagonizaron un cruce con la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero.

Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

La funcionaria policial les recordó que “tienen derecho a manifestarse, pero no pueden impedir el paso”, en un contexto de tránsito pesado sobre la Ruta 168.

Del lado de los manifestantes, el referente Jesús Pérez confirmó que aceptaron reducir el corte, pero insistió en que la protesta continuará mientras no haya respuestas: señaló que están “peleando contra el Ministerio de Medio Ambiente” y que muchas familias atraviesan situaciones críticas porque la suspensión del acopio de pescado para exportación les impide trabajar con normalidad.

En los últimos cuatro años creció la exportación de sábalos, pese al bajo nivel del Paraná

Además, los pescadores vienen denunciando decomisos, falta de diálogo y la ausencia de mecanismos de compensación económica. Reclaman que se cumpla la ley que prevé un resarcimiento cuando la actividad se restringe por decisiones oficiales.

Gobierno pescadores protesta
Noticias relacionadas
Estación Transformadora Puerto Santa Fe. Nueva estación transformadora en Bº Mayoraz: la primera obra de este tipo desde 2011 que reforzará el sistema eléctrico

Nueva estación transformadora en Barrio Mayoraz: la primera obra de este tipo desde 2011 que reforzará el sistema eléctrico

Eduardo Bordas se irá de su cargo de secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Santa Fe.

Otro cambio clave en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

dialogo tenso entre la jefa de la policia y pescadores en el ingreso al viaducto orono: solo habra corte de media calzada durante las protestas

Diálogo tenso entre la jefa de la policía y pescadores en el ingreso al viaducto Oroño: sólo habrá corte de media calzada durante las protestas

aumentaron los precios de los combustibles: la nafta super subio a $1.665 por litro y el tanque ya roza los $85.000

Aumentaron los precios de los combustibles: la nafta súper subió a $1.665 por litro y el tanque ya roza los $85.000

Lo último

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Último Momento
¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

¿Colón tendrá un beneficio igual? La AFA salvó a San Lorenzo tras pagarle el sueldo al plantel

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

La reflexión de Meuli: Levantarse las veces que sea necesaria, porque así manda la historia

La reflexión de Meuli:" Levantarse las veces que sea necesaria, porque así manda la historia"

Ovación
Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026