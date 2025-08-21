Uno Santa Fe | Ovación | Chile

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Gabriel Boric, presidente de Chile, utilizó sus redes sociales para repudiar los hechos de violencia producidos en Avellaneda

21 de agosto 2025 · 09:27hs
Gabriel Boric se expresó en sus redes sociales para repudiar lo acontecido en el estadio Libertadores de América entre barras de Universidad de Chile e Independiente, durante y después del partido por Copa Sudamericana.

"Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables", comenzó su descargo Boric en su cuenta de twitter.

"Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior", aclaró el presidente chileno.

LEER MÁS: Grindetti le apuntó a los hinchas de la U: "Violencia inusitada que nunca vi"

Luego, en un segundo posteo, Boric agregó: "Y no, nada justifica un linchamiento. Nada".

Saldos tristes de una noche de furia

Tras el partido, la policía detuvo a 350 hinchas de Universidad de Chile tras ser trasladados a Puerto Madero. Fueron demorados por las autoridades hasta ser identificados uno por uno.

Minutos más tarde, en un tercer tweet, Boric avisó que "le he encargado a nuestro embajador en Argentina José Antonio Viera Gallo que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas".

