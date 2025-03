Qué dijo Pierre Gasly sobre Colapinto y la interna en Alpine

Pierre Gasly todavía no pudo demostrar ser el líder que Alpine necesita en un inicio de temporada con muchas dudas.

El francés concluyó en el undécimo lugar en Australia y en China fue descalificado. Alpine todavía no sumó puntos en lo que va de la temporada y Franco Colapinto presiona para tener su chance.

En diálogo con el podcast oficial de la Máxima, Gasly elogió a Colapinto: "Me encanta Franco y está haciéndolo extremadamente bien. Estoy seguro de que tiene su lugar en la parrilla, pero no deberíamos olvidar que todos los equipos tienen un piloto reserva".

Y recordó que "yo fui piloto reserva en Red Bull, fui piloto reserva en Toro Rosso y quería el asiento de los pilotos oficiales".

"Franco está ahí, obviamente, quiere correr. Espero que le veamos en la parrilla muy pronto, porque ha demostrado ser un piloto muy fuerte, pero es la dinámica natural, no hay que extrapolar", advirtió.

Por otro lado, Gasly también se refirió a Jack Doohan, quien tuvo un inicio de temporada para el olvido como segundo piloto de la escudería francesa.

"Es fácil llevarse con él y es un piloto muy rápido. Sé que no está teniendo el camino más fácil", comentó el nacido en Ruan.

Y lo terminó defendiendo de sus críticos: "El tipo estaba en todos los medios antes de empezar a correr en Fórmula 1. Necesitás darle tiempo... Lo que es injusto es que no se habla sobre toda la gente de la misma forma, y no me gusta".

Alpine buscará romper el maleficio en el Gran Premio de Japón del domingo 7 de abril en Suzuka.