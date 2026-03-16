Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo recibe a Defensa y Justicia con la misión de cortar la racha de empates

San Lorenzo será local este lunes en el Nuevo Gasómetro de Defensa y Justicia, próximo rival de Unión, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 08:39hs
San Lorenzo recibe a Defensa y Justicia con la misión de cortar la racha de empates

San Lorenzo de Almagro recibirá este lunes a Defensa y Justicia desde las 18.30 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 11 del Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, mientras que el VAR estará a cargo de Fernando Espinoza. La transmisión será por TNT Sports Premium.

El conjunto azulgrana necesita volver a sumar de a tres luego de tres empates consecutivos, con el objetivo de mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A.

Regreso al Nuevo Gasómetro

El partido también marcará el regreso de San Lorenzo a su estadio tras dos jornadas fuera de casa. Para el equipo dirigido por Damián Ayude, el duelo representa una oportunidad importante para recuperar terreno en la tabla.

El Ciclón viene de igualar 1-1 frente a Boca Juniors en La Bombonera y, en lo que va del campeonato, suma tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Con 13 puntos acumulados, el conjunto de Boedo se mantiene expectante en la Zona A, aunque necesita una victoria para consolidar su posición entre los aspirantes a la clasificación.

Bajas y una advertencia para Cuello

El entrenador Ayude deberá reorganizar su equipo ante las ausencias de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti, dos bajas sensibles dentro del plantel.

Además, uno de los jugadores a seguir será Alexis Cuello. El delantero acumula cuatro tarjetas amarillas y, si vuelve a ser amonestado, se perderá el próximo compromiso del campeonato.

Defensa y Justicia tampoco corta la racha

Enfrente estará un Defensa y Justicia que también busca salir de una seguidilla de empates. El equipo dirigido por Mariano Soso viene de igualar 1-1 con Central Córdoba y acumula cinco empates consecutivos en el torneo.

El Halcón suma los mismos 13 puntos que San Lorenzo, aunque se ubica un puesto por encima en la tabla tras registrar dos victorias y siete igualdades en el campeonato.

El último antecedente entre ambos equipos se remonta al 21 de septiembre de 2024, cuando empataron 0-0 por la Liga Profesional.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Franco Lorenzón o Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Agustín Ladstatter, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli; Luciano Vietto y Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Rubén Botta; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez; Juan Miritello.

DT: Mariano Soso.

Hora: 18.30

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Estadio Pedro Bidegain

TV: TNT Sports Premium

Con ambos equipos igualados en puntos, el cruce en el Nuevo Gasómetro promete ser clave para definir quién logra dar un paso adelante en la pelea por la clasificación a los playoffs del torneo.

San Lorenzo Defensa y Justicia Apertura
Noticias relacionadas
pitu barrientos: volver a san lorenzo me llena de felicidad y es un orgullo

Pitu Barrientos: "Volver a San Lorenzo me llena de felicidad y es un orgullo"

union visita a racing con la urgencia de reencontrarse con la victoria

Unión visita a Racing con la urgencia de reencontrarse con la victoria

murio marcelo araujo, historico relator del futbol argentino

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

El Zorro Di Lucca colgó los guantes y se despidió con una victoria en el Lemon Arena, festival organizado por Willie Pep

El Zorro y el Loco dejaron su sello en el festival boxístico del Willie Pep

Lo último

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Último Momento
Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

Qué riesgos tienen las bolsitas de nicotina que ya se venden en kioscos: impulsan una ley para regular su comercialización

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Medrán suma aire en Colón: resultados que sostienen un proceso todavía en construcción

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Santo Tomé: ladrones robaron $10.000.000 de una caja fuerte y un revólver calibre 38

Feriado con fin de semana extralargo: qué se conmemora el 24 de marzo

Feriado con fin de semana extralargo: qué se conmemora el 24 de marzo

Ovación
Otra vez perjudicado: ¿hay una mano negra de los arbitrajes contra Unión?

Otra vez perjudicado: ¿hay una "mano negra" de los arbitrajes contra Unión?

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

La estadística contundente que tiene a Unión como el equipo más destacado

Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó en Bell Ville en sets corridos por la Liga Argentina Femenina

Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Colón no pudo en Córdoba y cayó ante Barrio Parque por la Liga Argentina

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"