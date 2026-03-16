San Lorenzo recibe a Defensa y Justicia con la misión de cortar la racha de empates

San Lorenzo será local este lunes en el Nuevo Gasómetro de Defensa y Justicia, próximo rival de Unión, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

San Lorenzo de Almagro recibirá este lunes a Defensa y Justicia desde las 18.30 en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 11 del Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, mientras que el VAR estará a cargo de Fernando Espinoza. La transmisión será por TNT Sports Premium.

El conjunto azulgrana necesita volver a sumar de a tres luego de tres empates consecutivos, con el objetivo de mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A.

Regreso al Nuevo Gasómetro

El partido también marcará el regreso de San Lorenzo a su estadio tras dos jornadas fuera de casa. Para el equipo dirigido por Damián Ayude, el duelo representa una oportunidad importante para recuperar terreno en la tabla.

El Ciclón viene de igualar 1-1 frente a Boca Juniors en La Bombonera y, en lo que va del campeonato, suma tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Con 13 puntos acumulados, el conjunto de Boedo se mantiene expectante en la Zona A, aunque necesita una victoria para consolidar su posición entre los aspirantes a la clasificación.

Bajas y una advertencia para Cuello

El entrenador Ayude deberá reorganizar su equipo ante las ausencias de Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti, dos bajas sensibles dentro del plantel.

Además, uno de los jugadores a seguir será Alexis Cuello. El delantero acumula cuatro tarjetas amarillas y, si vuelve a ser amonestado, se perderá el próximo compromiso del campeonato.

Defensa y Justicia tampoco corta la racha

Enfrente estará un Defensa y Justicia que también busca salir de una seguidilla de empates. El equipo dirigido por Mariano Soso viene de igualar 1-1 con Central Córdoba y acumula cinco empates consecutivos en el torneo.

El Halcón suma los mismos 13 puntos que San Lorenzo, aunque se ubica un puesto por encima en la tabla tras registrar dos victorias y siete igualdades en el campeonato.

El último antecedente entre ambos equipos se remonta al 21 de septiembre de 2024, cuando empataron 0-0 por la Liga Profesional.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Franco Lorenzón o Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Agustín Ladstatter, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli; Luciano Vietto y Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Rubén Botta; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez; Juan Miritello.

DT: Mariano Soso.

Hora: 18.30

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fernando Espinoza

Estadio: Estadio Pedro Bidegain

TV: TNT Sports Premium

Con ambos equipos igualados en puntos, el cruce en el Nuevo Gasómetro promete ser clave para definir quién logra dar un paso adelante en la pelea por la clasificación a los playoffs del torneo.