Aldosivi y Huracán se enfrentan en Mar del Plata con necesidades urgentes

Aldosivi intentará salir del fondo de la tabla cuando reciba este lunes Huracán en el estadio José María Minella.

Aldosivi y Huracán igualaron 3 a 3 en el Tomás Ducó por la fecha 12 del Torneo Apertura.

Aldosivi y Huracán se enfrentarán este lunes desde las 15.30 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, en el marco de la fecha 11 del Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro será arbitrado por Luis Lobo Medina, mientras que el VAR estará a cargo de Andrés Merlos. La transmisión será por ESPN Premium.

El partido presenta realidades diferentes pero con un denominador común: la necesidad de sumar.

Aldosivi busca reaccionar

El equipo dirigido por Guillermo Farré llega tras rescatar un empate en su visita a Atlético Tucumán, en un partido donde el arquero Axel Werner fue una de las figuras al sostener el resultado, incluso atajando un penal.

El encuentro también dejó la expulsión de Alan Sosa, en una jornada complicada para el Tiburón.

A pesar de haber sumado fuera de casa por primera vez en el torneo, la campaña sigue siendo preocupante. Aldosivi acumula apenas cuatro puntos en ocho partidos y continúa comprometido en la lucha por los promedios, una situación que enciende señales de alarma en Mar del Plata.

Huracán quiere recuperar terreno

En la vereda opuesta aparece un Club Atlético Huracán que tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo conducido por Diego Martínez viene de caer ante River Plate, en el regreso de Eduardo Coudet al fútbol argentino.

El Globo intenta mantenerse dentro de los ocho primeros puestos de la Zona A, aunque la derrota lo dejó al borde de salir de los lugares de clasificación.

A esto se sumaron complicaciones institucionales y logísticas, como el aforo reducido en el estadio Tomás Adolfo Ducó debido a un derrumbe en sus inmediaciones, lo que también impactó en el clima alrededor del equipo.

Probables formaciones

Aldosivi: Axel Werner; Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Novillo; Rodrigo González, Roberto Bochi, Federico Gino, Fernando Román; Junior Arias, Nicolás Cordero, Agustín Palavecino.

DT: Guillermo Farré.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Ignacio Campo, Fabio Pereyra, César Ibáñez; Thaiel Peralta, Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Alejandro Martínez, Óscar Romero; Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.

Hora: 15.30

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Andrés Merlos

Estadio: Estadio José María Minella

TV: ESPN Premium

En Mar del Plata, Aldosivi intentará salir del fondo de la tabla, mientras que Huracán buscará recuperar terreno y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación del torneo.