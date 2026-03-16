Racing recibe a Estudiantes (RC) con cambios y la mira en extender su racha

Racing será local en Avellaneda de Estudiantes (RC) por la fecha 11 del Torneo Apertura. El equipo de Gustavo Alfaro tiene un invicto de seis partidos.

Racing enfrentará este lunes a Estudiantes de Río Cuarto desde las 20 en el estadio Presidente Perón, por la fecha 11 del Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro será arbitrado por Jorge Baliño, mientras que el VAR estará a cargo de Juan Pafundi. La transmisión será por ESPN Premium.

El equipo dirigido por Gustavo Costas se mantiene en zona de clasificación a los playoffs de la Zona B y buscará sumar de a tres para sostener su buen momento.

Cambios obligados en la defensa en Racing

Racing llega tras igualar 0-0 frente a Sarmiento, un resultado que dejó algunas dudas en el rendimiento colectivo.

Para este compromiso, el cuerpo técnico deberá realizar al menos una modificación obligada: el defensor Marco Di Césare fue expulsado en el último partido y no estará disponible.

Si bien Marcos Rojo ya se recuperó de una lesión muscular, su presencia desde el inicio todavía genera dudas. En ese contexto, Nazareno Colombo aparece como el principal candidato para ocupar un lugar en la zaga tras haber ingresado en el encuentro anterior.

Dudas en el mediocampo

Las mayores incógnitas del entrenador pasan por la mitad de la cancha. Costas no quedó conforme con el rendimiento del equipo en Junín y analiza variantes para darle mayor dinámica y claridad al juego.

Entre las alternativas que pelean por un lugar aparecen Matko Miljevic, Bruno Zuculini y Baltasar Rodríguez.

Los que podrían dejar el once inicial son Matías Zaracho y Adrián Fernández, quienes no lograron destacarse en el último partido.

Conechny, opción en ataque

En la ofensiva también habrá una ausencia importante: Adrián Martínez, conocido como “Maravilla”, no estará disponible por lesión.

Ante este escenario, el nombre que aparece como alternativa es el de Tomás Conechny, quien podría sumarse al frente de ataque para acompañar al resto de los delanteros.

Estudiantes llega golpeado

El panorama es muy diferente para Estudiantes de Río Cuarto, que ocupa el último lugar de la Zona B con apenas cuatro puntos en nueve fechas.

El equipo cordobés atraviesa una serie negativa que incluye derrotas ante Tigre, Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, San Lorenzo, Sarmiento y Belgrano.

Tras la última caída, la dirigencia decidió finalizar el ciclo de Iván Delfino, el técnico que había logrado el histórico ascenso a Primera División después de 40 años. De manera interina, el equipo será dirigido por Gerardo Acuña junto a Gastón Bottino.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marcos Rojo o Nazareno Colombo o Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Matías Zaracho o Adrián Fernández, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara.

DT: Gustavo Costas.

Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Nicolás Talpone, Francisco Romero, Tomás González, Mauro Valiente; Mateo Bajamich y Martín Garnerone.

DT: Gerardo Acuña.

Hora: 20.00

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Juan Pafundi

Estadio: Estadio Presidente Perón

TV: ESPN Premium

La Academia intentará aprovechar la localía para extender su invicto a siete encuentros y consolidarse en la pelea por los playoffs, mientras que Estudiantes de Río Cuarto buscará dar el golpe para salir del último lugar del grupo.