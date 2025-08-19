Qué equipo pondría Gallardo en River para la revancha con Libertad

River se prepara para afrontar la revancha por octavos de final de la Copa Libertadores. El jueves recibirá a Libertad, ya con un bosquejo del once inicial definido

River recuperó la memoria con el equipo muletto que presentó Marcelo Gallardo para vencer a Godoy Cruz por 4 a 2 después de dos empates sin tantos consecutivos ante Independiente en Avellaneda y Libertad en Asunción.

Este jueves recibirá al Gumarelo desde las 21.30 con la necesidad de un triunfo para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Después del triunfo por 4-2 sobre el Tomba, Marcelo Gallardo sacó algunas conclusiones y seguramente meterá mano en el equipo, sobre todo en el mediocampo.

Las buenas actuaciones de Nacho Fernández y, sobre todo, de Giuliano Galoppo -autor de un doblete contra Godoy Cruz-, no pasaron inadvertidas para el DT y ambos podrían integrar el equipo titular del jueves en el Monumental.

Quienes saldrían del once inicial serían Kevin Castaño, de flojas prestaciones en los últimos partidos, y Santiago Lencina, quienes fueron titulares en La Huerta el jueves pasado por la noche.

De todos modos, el juvenil chaqueño podría meterse en el equipo en lugar de Nacho Fernández, quien sumó minutos ante Libertad y Godoy Cruz.

Por otro lado, Juanfer Quintero tampoco podría ser descartado como posible titular pese la molestia sufrida en la rodilla sufrida durante el primer tiempo ante Godoy Cruz, que no le permitió salir a disputar la segunda parte.

La otra variante será en el ataque: la enorme actuación de Sebastián Driussi lo depositará en el once inicial nuevamente en lugar de Miguel Borja, quien está atravesando un pésimo presente.

El tentativo once de River para recibir a Libertad

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Nacho Fernández, Lencina o Quintero, Driussi y Facundo Colidio.