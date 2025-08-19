Uno Santa Fe | Ovación | Neymar

Neymar vuelve a estar en la órbita de Brasil para la doble fecha de Eliminatorias

Neymar, astro de Santos de Brasil, está en la prelista de Carlo Ancelotti para enfrentar a Chile y Bolivia en las Eliminatorias.

Ovación

Por Ovación

19 de agosto 2025 · 12:45hs
Neymar vuelve a estar en la órbita de Brasil para la doble fecha de Eliminatorias

Después de casi dos años de ausencia, Neymar vuelve a estar en la consideración de la Selección de Brasil con el entrenador Carlo Ancelotti a la cabeza.

El delantero, que había quedado marginado por la rotura de ligamento cruzado y menisco en la rodilla izquierda, además de otras molestias físicas, aparece en la prelista que el técnico italiano elevó de cara a las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial 2026.

El regreso del astro brasileño llega en un contexto especial donde la “Verdeamarela” ya tiene asegurada su clasificación y afrontará esta doble jornada con tranquilidad. El calendario marca que Brasil recibirá a Chile el jueves 4 de septiembre en el Maracaná y luego viajará a La Paz para medirse con Bolivia el martes 9.

El regreso de Neymar en Brasil

Según adelantó Globoesporte, Neymar figura como una de las fijas dentro de una nómina que combina futbolistas del ámbito local con algunos del exterior. Entre estos últimos, los únicos confirmados hasta ahora son Rodrygo y Éder Militao, ambos del Real Madrid.

En cuanto a Vinicius Junior, quedará marginado debido a que acumuló amarillas que le impiden estar contra Chile y fue liberado también de la visita a Bolivia.

En la anterior fecha por las Eliminatorias Sudamericanas, Neymar había quedado afuera por una molestia física, pero ahora llega con rodaje y confianza. Además, hace un par de semanas fue protagonista en el Brasileirao con un doblete en la victoria de Santos sobre Juventude.

Todos conocen mi estilo, estoy disponible, soy un atleta, todavía me siento bien. Depende de ellos”, declaró el delantero, dejando la puerta abierta a su regreso con la “Verdeamarela”.

Neymar Brasil Eliminatorias
Noticias relacionadas
argentina enfrenta a panama antes del estreno en la americup

Argentina enfrenta a Panamá antes del estreno en la AmeriCup

aerolineas argentinas critico la conducta de penarol en pleno vuelo hacia buenos aires

Aerolíneas Argentinas criticó la conducta de Peñarol en pleno vuelo hacia Buenos Aires

sinner y alcaraz podrian enfrentarse por el numero 1 del mundo en la final del us open

Sinner y Alcaraz podrían enfrentarse por el número 1 del mundo en la final del US Open

marco pellegrino: veniamos haciendo las cosas bien pero mandan los resultados

Marco Pellegrino: "Veníamos haciendo las cosas bien pero mandan los resultados"

Lo último

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Último Momento
Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Mirá la tabla en la que Unión tomó un poco de aire

Mirá la tabla en la que Unión tomó un poco de aire

El propio juez federal Aldo Alurralde supervisa las obras en la Ruta Nacional 11 para garantizar la seguridad vial

El propio juez federal Aldo Alurralde supervisa las obras en la Ruta Nacional 11 para "garantizar la seguridad vial"

Ovación
Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

Madelón sobre Dómina: Es una pena no poder contar con él en el plantel

Madelón sobre Dómina: "Es una pena no poder contar con él en el plantel"

Los impensados goleadores de Unión que levantaron mucho su rendimiento

Los impensados goleadores de Unión que levantaron mucho su rendimiento

El andar de Gigliotti en Colón pasó de la ilusión a la decepción

El andar de Gigliotti en Colón pasó de la ilusión a la decepción

Las altas y bajas de Colón para otro duelo clave ante Chacarita

Las altas y bajas de Colón para otro duelo clave ante Chacarita

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!