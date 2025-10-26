Uno Santa Fe | Ovación | River

¿Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026?

Tras quedar eliminado de la Copa Argentina, el “Millonario” perdió una posibilidad de obtener un cupo directo al torneo continental.

26 de octubre 2025 · 09:15hs
La derrota ante Independiente Rivadavia no solo le impidió a River volver a una final en la Copa Argentina después de seis años, sino que también le quitó una de las oportunidades para clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

Eliminado del certamen, el equipo de Marcelo Gallardo deberá enfocarse en el Torneo Clausura y en la tabla anual, donde aún conserva chances concretas de obtener su boleto al máximo torneo continental.

Con Rosario Central ya clasificado tras vencer a Sarmiento en Junín, la tabla anual ofrece dos plazas directas y una a la Fase 2. Actualmente, el “Millonario” se ubica segundo con 52 puntos y +20 de diferencia de gol, seguido muy de cerca por Argentinos Juniors (51 unidas y también la misma cantidad de goles).

Muy cerca se encuentran Deportivo Riestra -con 51 puntos y +15 tantos- y Boca -con 50 unidades, +22 goles y un partido menos-. El conjunto de Núñez tiene por delante los duelos ante Gimnasia (local), Boca (visitante) y Vélez (visitante).

En caso de ganar los tres, asegurará su clasificación sin depender de otros resultados, sobre todo si se impone en el Superclásico en La Bombonera, el domingo 9 de noviembre, que puede ser determinante en la pelea por los cupos.

Los escenarios favorables de River para llegar a la Libertadores

Aun así, existen escenarios favorables si no logra sostener su posición actual, ya que en caso de que Argentinos Juniors, finalista de la Copa Argentina, supere a River en la tabla y luego se consagre campeón de la Copa Argentina, liberará un lugar en la clasificación continental.

Lo mismo sucedería si Rosario Central, ya con plaza asegurada, gana el Torneo Clausura o si el título queda en manos de otro equipo que también tenga su cupo garantizado. En todos los casos, River podría terminar cuarto en la anual y aún así ingresar por arrastre de plazas.

Otra posibilidad es ganar el Torneo Clausura, donde el “Millonario” marcha quinto en el Grupo B con buenas chances de meterse en los playoffs. En caso de lograr avanzar y coronarse, obtendría la clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores y cerraría el año con un título.

Por lo pronto, River se enfrentará a Gimnasia el domingo a las 20.30 horas en el estadio Monumental, en el marco de la decimocuarta fecha del torneo local.

