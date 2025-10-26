¿Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores 2026?

Tras quedar eliminado de la Copa Argentina, el “Millonario” perdió una posibilidad de obtener un cupo directo al torneo continental.

La derrota ante Independiente Rivadavia no solo le impidió a River volver a una final en la Copa Argentina después de seis años, sino que también le quitó una de las oportunidades para clasificarse a la próxima Copa Libertadores .

Eliminado del certamen, el equipo de Marcelo Gallardo deberá enfocarse en el Torneo Clausura y en la tabla anual , donde aún conserva chances concretas de obtener su boleto al máximo torneo continental.

Con Rosario Central ya clasificado tras vencer a Sarmiento en Junín, la tabla anual ofrece dos plazas directas y una a la Fase 2. Actualmente, el “Millonario” se ubica segundo con 52 puntos y +20 de diferencia de gol, seguido muy de cerca por Argentinos Juniors (51 unidas y también la misma cantidad de goles).

Muy cerca se encuentran Deportivo Riestra -con 51 puntos y +15 tantos- y Boca -con 50 unidades, +22 goles y un partido menos-. El conjunto de Núñez tiene por delante los duelos ante Gimnasia (local), Boca (visitante) y Vélez (visitante).

En caso de ganar los tres, asegurará su clasificación sin depender de otros resultados, sobre todo si se impone en el Superclásico en La Bombonera, el domingo 9 de noviembre, que puede ser determinante en la pelea por los cupos.

Los escenarios favorables de River para llegar a la Libertadores

Aun así, existen escenarios favorables si no logra sostener su posición actual, ya que en caso de que Argentinos Juniors, finalista de la Copa Argentina, supere a River en la tabla y luego se consagre campeón de la Copa Argentina, liberará un lugar en la clasificación continental.

Lo mismo sucedería si Rosario Central, ya con plaza asegurada, gana el Torneo Clausura o si el título queda en manos de otro equipo que también tenga su cupo garantizado. En todos los casos, River podría terminar cuarto en la anual y aún así ingresar por arrastre de plazas.

Otra posibilidad es ganar el Torneo Clausura, donde el “Millonario” marcha quinto en el Grupo B con buenas chances de meterse en los playoffs. En caso de lograr avanzar y coronarse, obtendría la clasificación directa a la fase de grupos de la Libertadores y cerraría el año con un título.

Por lo pronto, River se enfrentará a Gimnasia el domingo a las 20.30 horas en el estadio Monumental, en el marco de la decimocuarta fecha del torneo local.