Santa Fe reclama a Nación por los subsidios al transporte: "Tener o no SUBE define si un usuario paga el 45% o el 100% del boleto"

El subsecretario de Transporte y Logística de Santa Fe, Jorge Henn, advirtió que la falta de incorporación de 30 empresas al sistema SUBE perjudica a miles de usuarios, especialmente a los sectores vulnerables. Además, cuestionó la falta de subsidios nacionales y desigualdad con el AMBA

La provincia de Santa Fe volvió a reclamar al gobierno nacional por la falta de incorporación de la totalidad de las empresas de transporte al sistema SUBE , una situación que impide que miles de pasajeros accedan a la Tarifa Social Federal y obliga a muchos usuarios a pagar el boleto completo.

En una entrevista con LT10 , el subsecretario de Transporte y Logística provincial, Jorge Henn , aseguró que la situación genera una profunda inequidad y sostuvo que la provincia "se siente absolutamente discriminada" por las decisiones adoptadas desde Nación

"Concretamente, en Santa Fe tener o no tener SUBE define si un usuario, muchas veces vulnerable, paga el 45% o el 100% del boleto. Nación debe resolver este tema", afirmó el funcionario.

Solo 10 de 40 empresas tienen SUBE

Actualmente, solo 10 de las 40 empresas de transporte interurbano de pasajeros de la provincia están incorporadas al sistema SUBE, mientras que las otras 30 continúan excluidas, pese a los reiterados pedidos realizados por el gobierno santafesino.

Henn explicó que la administración provincial, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y la secretaria de Transporte, Mónica Alvarado, vienen reclamando desde hace meses la incorporación total del sistema. "Hay un pedido concreto de cobertura del 100% del sistema SUBE. No encontramos otra explicación que cuestiones estrictamente burocráticas", señaló.

Según remarcó, la decisión depende exclusivamente del Gobierno nacional.

El impacto en el bolsillo de los usuarios

El funcionario explicó que la ausencia del sistema SUBE no es un problema administrativo sino que tiene consecuencias directas sobre el costo que afrontan miles de pasajeros. Como ejemplo, mencionó el recorrido entre Rafaela y Bella Italia, donde el boleto ronda los 3.200 pesos.

"Con la Tarifa Social y SUBE, una persona vulnerable podría pagar alrededor de 1.400 pesos. La diferencia es realmente importante", sostuvo. Para Henn, esta situación convierte a los usuarios en la principal variable de ajuste.

Santa Fe sostiene el sistema sin ayuda nacional

Durante la entrevista, el subsecretario destacó el esfuerzo económico que realiza la provincia para sostener el transporte público. Según precisó, entre el funcionamiento del sistema y el Boleto Educativo, Santa Fe ya ejecutó aproximadamente 193.000 millones de pesos.

Al mismo tiempo, recordó que los santafesinos también realizan un importante aporte a través del impuesto a los combustibles, que estimó en unos 700.000 millones de pesos.

Sin embargo, afirmó que las transferencias nacionales destinadas a subsidiar el transporte provincial son inexistentes. "Las transferencias para subvencionar el sistema en la provincia de Santa Fe son igual a cero, mientras que en el AMBA y otros lugares siguen existiendo aportes millonarios", cuestionó.

Preocupación por el congelamiento del cálculo de subsidios

Henn también manifestó preocupación por la decisión del Gobierno nacional de congelar las tarifas utilizadas para calcular los subsidios del sistema SUBE, ya que consideró que, frente al aumento permanente de los costos operativos, esa medida profundizará el desequilibrio financiero.

A su entender, esa diferencia termina trasladándose a las provincias y, finalmente, a los pasajeros.

"Pedimos federalismo y que se cumpla la ley"

El funcionario sostuvo que el reclamo del gobierno santafesino no responde a una confrontación política sino a la necesidad de garantizar igualdad de condiciones para todos los usuarios del transporte.

En ese sentido, destacó la postura del gobernador Maximiliano Pullaro, quien —según afirmó— acompaña las políticas nacionales cuando benefician a Santa Fe, pero también reclama cuando considera que existe un incumplimiento.

"Lo que va a cambiar la vida de miles de santafesinos es que se cumpla la ley. Cuando una medida beneficia a Santa Fe, el gobernador la acompaña; cuando perjudica a los santafesinos, levanta la voz con respeto", concluyó Henn.

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