Racing llegó a un acuerdo con Inter por Valentín Carboni

Con Milito al frente de las negociaciones, Racing cerró la cesión por el joven campeón de América con la Selección Argentina y sacudió el mercado de pases

Racing dio el gran golpe del mercado de pases y se encuentra a una firma de distancia de completar la incorporación de Valentín Carboni para la temporada 2026. Ante la falta de minutos en el Genoa, el Inter de Milán puso punto final a su actual cesión y acordó con la dirigencia encabezada por Diego Milito, que logró quedarse con el talentoso volante creativo.

El prestigio del presidente de la Academia resultó determinante, gracias al vínculo histórico y profesional que mantiene con la directiva italiana. Por su parte, el juvenil de 20 años ya manifestó su firme deseo de sumarse al plantel de Gustavo Costas para relanzar su carrera profesional.

La posibilidad de sumar rodaje en uno de los grandes equipos del fútbol argentino seduce al jugador, quien busca recuperar el brillo que lo llevó a la Selección, justo a pocos meses de que inicie el Mundial. La operación por el joven se realizaría mediante un préstamo. Tras rescindir con Genoa, se logró acordar que la duración del vínculo será por año, sin opción de compra en favor de la Academia.

Durante la actual temporada, el volante surgido de las inferiores de Lanús participó en 15 encuentros entre Serie A y Copa Italia, logrando anotar en una sola ocasión. Su falta de continuidad es evidente, ya que apenas integró la alineación titular en seis oportunidades.