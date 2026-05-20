Mientras aún no le paga a Unión, Racing ya piensa en una depuración

En Racing consideran transferibles a la mayoría de los jugadores, siempre y cuando lleguen ofertas acordes a las pretensiones

La dirigencia de Racing , encabezada por Diego Milito , junto con los gerentes Sebastián Saja , Franco Zuculini y Javier Wainer, decidió que el club no incorporará ningún centrodelantero para competir por el puesto con Adrián Martínez, luego del frustrado paso del chileno Damián Pizarro.

Desde la secretaría técnica bajaron una línea clara: buscarán la salida de Pizarro, pero no llegará otro 9, ya que esperan darle continuidad a Elía Torres, delantero que se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida el 6 de octubre de 2025.

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Torres llegó a Racing proveniente de Aldosivi, donde marcó 17 goles en tres años. Sin embargo, en la Academia todavía no pudo convertir, debido a que sufrió rápidamente la grave lesión. Asimismo, la dirigencia analiza la posibilidad de incorporar un extremo, un lateral izquierdo suplente y algún reemplazo en caso de que se concrete la salida de algún futbolista del plantel.

Por otra parte, Saja también se refirió a la situación de Marcos Rojo, cuyo rendimiento desde su llegada a Racing estuvo marcado por lesiones y actuaciones cuestionadas. Entre ellas, se recuerda el gol en contra que contribuyó a la eliminación de la Academia de la Copa Libertadores.

Se viene una limpieza en Racing

Además, en Racing consideran transferibles a la mayoría de los jugadores, siempre y cuando lleguen ofertas acordes a las pretensiones del club. Los únicos dos futbolistas declarados intransferibles son Facundo Cambeses y Gabriel Rojas.