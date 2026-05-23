Conmoción en Racing: Diego Milito echó a Gustavo Costas

Con una buena dosis de sorpresa, más allá de los malos resultados que venían desgastando su ciclo, este sábado Gustavo Costas dejó de ser el técnico de Racing, dando por terminada una historia marcada por una conducción pasional y exitosa que entró en declive este último semestre. Pese a los dos partidos por delante antes del parate y la práctica de esta mañana sin indicios del desenlace, el mismo presidente Diego Milito le comunicó al entrenador su decisión.

El mandamás de La Academia le había renovado el contrato al entrenador por tres años el pasado diciembre para hacerlo coincidir con el final de su mandato, más allá de que el DT había sido contratado por su predecesor Víctor Blanco. Sin embargo, el año arrancó complicado para el equipo que había terminado 2025 subcampeón del fútbol argentino tras perder la final por penales con Estudiantes. Tres derrotas consecutivas sembraron las primeras dudas aunque luego la performance mejoró.

Con la derrota frente a Independiente en el clásico volvieron los fantasmas, la velada del malogrado penal picado por Maravilla Martínez. El presente errático del otrora goleador expuso también la baja de nivel de muchos referentes que impactaron directamente en los resultados. Luego de la eliminación en cuartos de final del Apertura en una polémica pugna con Rosario Central, la apuesta por la Copa Sudamericana se truncó sin siquiera terminar la fase de grupos con el desafortunado empate con Caracas y sentenció la suerte del cuerpo técnico.

Aún así, Costas y compañía esperaban para estos días una reunión para comenzar a trabajar la segunda mitad del año y nadie preveía un desenlace abrupto sin siquiera finalizar la actividad del semestre: aún restaba el cruce del miércoles con Independiente Petrolero en un Cilindro de puertas cerradas y el del domingo 31 de mayo ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina en Jujuy, por lo que la gente que jamás responsabilizó al ídolo por los sinsabores del equipo no contará con buenas ocasiones de decirle adiós en cancha.

Consciente de ello, Costas pidió una conferencia de prensa de despedida en el club a fin de dirigirse directamente a los hinchas. Habrá que ver ahora cómo se rearma el mapa para Racing y si la dirigencia se trae algún plan entre manos para haber adelantado de tal modo un final que sin dudas podría haber resultado más elegante.