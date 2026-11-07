Perrone clasificó undécimo y Morelli largará desde el fondo en el GP de Qatar de la Moto3

Los argentinos disputarán la carrera de la vigésima fecha desde las 10:00 del domingo.

Los pilotos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli terminaron en el undécimo y decimoctavo lugar de la clasificación del Gran Premio de Qatar, en la Moto3.

El piloto que corre con la escudería KTM y representa a la academia de Red Bull frenó el cronómetro en 2:03.644, mientras que Morelli quedó a casi tres segundos de la punta, con un 2:05.221.

La pole position le quedó al español Máximo Quiles, que corre con el equipo Aspar, quien marcó un 2:02.288 y va por su duodécimo triunfo de la temporada, en la que ya se aseguró el título mundial.

Perrone y Morelli, lejos de lo esperado en Qatar

Luego de tres carreras en las que no pudo puntuar, sin contar al Gran Premio de Australia ya que fue cancelado, Marco Morelli quedó lejos de sus pretensiones al ubicarse sexto en el Mundial, y clasificó decimoctavo.

El compañero de equipo del campeón de mundo no tuvo una buena sesión y quedó a casi tres segundos de distancia de Quiles, líder de la clasificación.

Por su lado, Valentín Perrone quedó a tan solo 20 milésimas de segundo de clasificar en el top 10, ubicando su KTM en un undécimo lugar que le da grandes chances de sumar por séptima competencia consecutiva: en la Moto3 puntúan los mejores 15 de cada carrera.

La carrera de la categoría formativa se disputará desde las 10:00, mientras que la Moto2 correrá a las 11:15 y la Moto GP, la máxima categoría del motociclismo mundial, tendrá su carrera desde las 13:00 (todos en horario argentino).