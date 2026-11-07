El Arsenal le ganó al Hull City y continúa en la punta de la Premier League

El Arsenal que dirige el español Mikel Arteta lidera la tabla de la Premier League con 27 puntos, tras vencer al Hull City0

El Arsenal se impuso por la mínima ante el Hull City al final del partido que disputaron hoy, por la décima fecha de la Premier League.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , en un partido que se disputó en el estadio Emirates, el único gol del partido fue convertido por el mediocampista Martin Odegaard, a los 27 minutos de la segunda etapa.

El triunfo sostiene a los “Gunners” en el primer lugar del certamen, con 27 puntos y siete triunfos consecutivos, mientras que la visita cayó al decimotercer lugar, con 11 unidades.

Además, el Leeds cortó una racha inefectiva y superó por la mínima al Tottenham, para trepar al octavo puesto, mientras que el Fulham empató con el Newcastle y, desde las 14:30, se dará el duelo en el que el Manchester City buscará cortar una seguidilla de dos derrotas seguidas en su visita al Nottingham Forest.

El Arsenal no detiene su marcha en la Premier League

La primera llegada del partido fue del conjunto local, a los 27 minutos del primer tiempo, con un remate lejano del mediocampista Declan Rice, que se fue cerca del segundo palo.

Ya a los 11 minutos de la segunda parte, Odegaard abrió hacia la derecha para el extremo Noni Madueke, que sacó un remate rápido al primer palo, el cual fue contenido por el arquero Konstantinos Tzolakis.

A los 27 minutos, y luego de un disparo de Eberechi Eze que se fue por encima del travesaño, Madueke volvió a rematar en el costado derecho del área grande, con un tiro que Tzolakis pudo contener, aunque Odegaard apareció para empujar el rebote al gol.

Además, cinco minutos después del tanto, Mikel Merino se acercó al área y sacó un buen zurdazo rasante al primer palo, que el guardameta rival pudo contener de gran manera.