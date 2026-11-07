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Santo Tomé: preocupación por el estado de los desagües y la falta de mantenimiento ante el riesgo de inundaciones

El concejal Rodrigo Alvizo advirtió en UNO 106.3 sobre el deterioro de los sistemas de drenaje en los barrios del oeste y el abandono de las defensas costeras. Junto a vecinos llevará el reclamo a la Provincia ante la falta de respuestas del municipio.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de noviembre 2026 · 19:51hs
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Alerta por inundaciones. Denuncian abandono de defensas costeras y desagües tapados en Santo Tomé.

José Busiemi

Alerta por inundaciones. Denuncian abandono de defensas costeras y desagües tapados en Santo Tomé.

La falta de mantenimiento de los desagües pluviales y el deterioro de las defensas costeras encendieron las alarmas en Santo Tomé ante la posibilidad de nuevas lluvias y una eventual crecida del río Salado.

El concejal Rodrigo Alvizo advirtió que distintos sectores de la ciudad presentan problemas que podrían agravar el impacto de las precipitaciones y cuestionó la falta de respuestas del gobierno municipal.

Desagües obstruidos y barrios expuestos al riesgo de inundaciones

En diálogo con UNO 106.3, el edil puso el foco en la situación de los barrios del oeste, particularmente Lourdes, Los Hornos y Las Vegas, donde los vecinos denuncian obstrucciones en los sistemas de drenaje. Según explicó, estos sectores reciben el agua proveniente del departamento Las Colonias y de los campos de la región, por lo que requieren tareas permanentes de limpieza y mantenimiento.

“Todos los desagües del barrio Los Hornos, todos los desagües del barrio Las Vegas, que son los barrios del oeste, la zona de Las Balearas, están colapsados de mugre. Basura, árboles que crecen adentro de los desagües”, describió.

LEER MÁS: Santo Tomé: el PJ advierte que "no están dadas las condiciones" para el traspaso del agua y reclama una audiencia pública y una auditoría por la deuda con ASSA

Alvizo señaló que ya realizaron distintos reclamos institucionales, pedidos de informes y gestiones ante las áreas municipales y provinciales, pero aseguró que no obtuvieron respuestas concretas. Frente a la proximidad de una nueva temporada de lluvias, anticipó que acompañará a los vecinos santotomesinos a la Casa de Gobierno para solicitar la intervención de las autoridades provinciales.

“En cualquier momento se vienen más lluvias y estos vecinos van a estar inundados por la inacción de la Municipalidad”, advirtió.

El abandono de las defensas costeras y la falta de respuestas del municipio

El concejal también cuestionó el estado de las defensas costeras y los socavones de la Costanera. Sostuvo que no existen trabajos de mantenimiento y alertó que uno de los hundimientos históricos, ubicado al comienzo de la peatonal, continúa profundizándose.

“La verdad que es mucho redes sociales y poca acción”, cuestionó al evaluar la respuesta de la gestión local.

Para Alvizo, la preocupación no pasa únicamente por exponer las deficiencias de la administración municipal, sino por conseguir soluciones antes de que se produzcan nuevas emergencias. “Lo que queremos no es exponer solamente la situación de la inacción de la municipalidad, sino que los vecinos realmente no se inunden”, remarcó.

Santo Tomé alerta Rodrigo Alvizo inundaciones
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