Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

El argentino Luciano Benavides está a menos de un minuto del estadounidense Ricky Brabec en motos, en el Rally Dakar.

14 de enero 2026 · 11:49hs
El argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) tuvo una muy buena actuación en la etapa 10 del Rally Dakar, donde terminó en la tercera posición, y escaló al segundo lugar en la clasificación general.

Benavides, que quiere hacer historia para ganar su primer Rally Dakar, registró un tiempo de 4 horas, 19 minutos y 47 segundos en la etapa que tuvo un total de 420 kilómetros, de los cuales se cronometraron 368.

Benavides, con una gran tarea en la etapa del Rally Dakar

Este tiempo le permitió finalizar tercero en la etapa, a solo cuatro minutos y cuatro segundos del ganador, que fue el francés Adrien Van Beveren.

En lo que respecta a la clasificación general, Benavides escaló a la segunda posición, ya que el australiano Adam Sanders (Red Bull KTM), quien lideraba, sufrió una fuerte caída, perdió varias posiciones y quedó prácticamente sin chances de pelear por el título.

El nuevo líder de la general es el estadounidense Ricky Brabec (Honda), aunque le saca solo 56 segundos a Benavides a falta de tres etapas para el final de una de las competiciones más exigentes en el mundo del automovilismo.

La etapa 11 del Rally Dakar se llevará a cabo este jueves y constará de un extenso recorrido de 883 kilómetros entre Bisha y Al Henakiyah.

Al-Attiyah, cada vez más cerca de una nueva consagración en autos

El catarí Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) finalizó segundo en la etapa 10 en la categoría de autos, donde lidera en la clasificación con 12 minutos exactos de ventaja sobre su escolta, el sudafricano Henk Lategan (Toyota).

De esta manera, Al-Attiyah, quien tiene como copiloto al belga Fabian Lurquin, está cada vez más cerca de su sexta consagración en el Rally Dakar, donde ya se coronó en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023).

Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

