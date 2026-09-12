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Real Madrid doblegó a Rayo Vallecano y trepó a la cima de La Liga de España

Real Madrid le ganó 4 a 1 a Rayo Vallecano por la quinta fecha de la Liga de España y alcanzó en la cima a Barcelona

12 de septiembre 2026 · 19:09hs
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Real Madrid doblegó a Rayo Vallecano y trepó a la cima de La Liga de España

Real Madrid le ganó 4 a 1 a Rayo Vallecano por la quinta fecha de la Liga de España y alcanzó en la cima a Barcelona. Con el triunfo, los dirigidos por José Mourinho suman 12 unidades, lo mismo que su clásico rival, aunque estos tienen un partido menos.

Detrás de los punteros Barcelona y Real Madrid se encuentran el Deportivo Alavés y el Sevilla, con 10 unidades cada uno. Si bien son las primeras fechas, siempre es importante saber cómo se acomodan los clubes en la tabla general.

Los goles para el Real los hicieron Kylian Mbappé, de penal, Álvaro Carreras y Jude Bellingham. Por su parte, para el Rayo Vallecano, anotó Sergio Camello. Si bien el primer tiempo fue avasallante para el local, ya en el segundo le costó seguir ampliando la ventaja.

En el complemento, a raíz de cierta relajación por parte del Real, el Rayo Vallecano se envalentonó. Fue así que consiguió el descuento Camello. Sin embargo, poco más pudo hacer el conjunto visitante.

Además del triunfo del Real Madrid, se jugaron otros tres partidos en la jornada de sábado de la Liga de España. En primer lugar, el Racing de Santander le ganó 2 a 1 al Alavés con doblete de Zabiri; mientras que Koski anotó para el visitante.

Por su parte, el Osasuna perdió 2 a 0 de local ante el Espanyol. Los dos goles para el visitante los anotó Roberto Fernández. Por último, el Athletic de Bilbao igualó 1 a 1 contra el Elche. El argentino Facundo Buonanotte anotó para Elche y Williams lo hizo para el Athletic.

La liga de España sigue este domingo

En la continuidad de la fecha 5 de la Liga de España, este domingo jugarán Celta de Vigo ante Málaga, a las 09:00, hora argentina. Por su parte, el Barcelona buscará despegarse en solitario en la cima cuando visite al Levante, a partir de las 11:15.

A su vez, el Getafe y el Deportivo La Coruña jugarán desde las 13.30 y Real Sociedad recibirá al Atlético de Madrid a las 16:00.

Real Madrid Rayo Vallecano España
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