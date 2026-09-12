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River le ganó sobre la hora a Atlético Tucumán en una noche pasada por agua

El Millonario se impuso 2-1 ante el Decano por la novena fecha, en un partido condicionado por la lluvia y las expulsiones.

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2026 · 19:43hs
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River le ganó sobre la hora a Atlético Tucumán en una noche pasada por agua

River se quedó con un triunfo agónico frente a Atlético Tucumán por 2-1, en un encuentro correspondiente a la novena fecha del torneo. Tobías Andrada abrió el marcador para el Millonario, mientras que Clever Ferreira igualó para el Decano en el complemento. Cuando todo parecía terminar en empate, Thiago Almada apareció sobre la hora y selló la victoria.

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El “Millonario” sumó su segundo triunfo desde el inicio del interinato de Leonardo Ponzio y logró afianzarse en la Zona B.

River golpeó primero y jugó con un hombre más

El Millonario comenzó mejor y logró ponerse en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo, luego de una gran combinación colectiva que terminó con Tobías Andrada marcando su primer gol con la camiseta de River.

El encuentro estuvo condicionado por la intensa lluvia y el estado del campo de juego. A los 12 minutos, Atlético Tucumán quedó con diez jugadores por la expulsión directa de Franco Nicola, quien llegó tarde con la pierna sobre Lucas Martínez Quarta.

Atlético Tucumán encontró el empate, pero Almada apareció sobre el final

En el complemento, el Decano logró reaccionar pese a la inferioridad numérica y alcanzó la igualdad a los 11 minutos. Clever Ferreira apareció de cabeza tras un preciso centro de Lautaro Godoy y puso el 1-1.

Atlético Tucumán incluso tuvo una oportunidad inmejorable para darlo vuelta, cuando Alexis Canelo remató y la pelota impactó en el palo izquierdo de Santiago Beltrán. Sin embargo, River insistió hasta el final y encontró el premio en tiempo cumplido.

A los 21 minutos del complemento, Thiago Almada apareció sobre la hora para marcar el 2-1 definitivo y darle al equipo de Leonardo Ponzio una nueva victoria, la tercera desde que comenzó el interinato del exmediocampista.

River Atlético Tucumán lluvia millonario
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