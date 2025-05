Real Madrid iniciará gestiones para repescar a Nico Paz

Nacido en Tenerife y con doble nacionalidad por ser el hijo de Pablo Paz, ex defensor de la Selección argentina, el mediocampista de 20 años estuvo en las inferiores del Real Madrid, jugó en el Castilla (Real Madrid B) y hasta disputó 8 encuentros oficiales en la temporada 2023/24.

Nicolás Paz fue vendido a mediados del 2024 al Como a cambio de 6 millones de euros, pero el Real Madrid tiene una opción de recompra y conserva el 50% de los derechos de una futura venta.

En una temporada en la que suma 6 goles y 6 asistencias, el argentino de 20 años es el jugador sub 23 mejor valorado de la Serie A de Italia.

Nico Paz y el consejo de Lionel Scaloni al Real Madrid

En una entrevista con el periodista español Siro López, Lionel Scaloni se refirió a Nico Paz y resaltó: “Se lo sacamos a España ese, lo trajimos para nosotros, fuimos inteligentes ahí ehh. Aparte el chico estaba contento de venir a la Selección y tiene un futuro enorme.

Luego el DT que hizo debutar a Paz en la Selección argentina mayor afirmó: "Yo no soy nadie, pero si el Real Madrid tiene opción de recompra por Nico Paz yo no lo dudaría. Lo conozco y tiene el nivel, no sólo para jugar en el Real Madrid sino para seguir creciendo”.