Real Madrid, en un clima tenso, se juega ante Mónaco su continuidad en la Champions

Tras días convulsionados y en plena reconfiguración deportiva, el Real Madrid recibirá a Mónaco con la obligación de ganar para seguir en carrera.

El Real Madrid afrontará un partido determinante en la UEFA Champions League en medio de una etapa de inestabilidad deportiva e institucional . Este martes, en el Santiago Bernabéu , el conjunto español recibirá al Mónaco en la séptima y anteúltima fecha de la fase de liga, con la clasificación en juego.

La salida de Xabi Alonso del banco dejó secuelas en el clima interno. Aunque el equipo ahora dirigido por Álvaro Arbeloa se ubica segundo en LaLiga , los recientes golpes —las derrotas ante Barcelona en la Supercopa y Albacete en Copa del Rey— generaron un ambiente hostil, con silbidos y cuestionamientos incluso tras el triunfo 2-0 frente a Levante .

La última presentación del Merengue en esta edición de la Champions data del 10 de diciembre, cuando cayó 2-1 ante Manchester City en el Bernabéu. Ese resultado dejó al club obligado a sumar en las dos jornadas finales para asegurar su lugar en los octavos de final.

Mónaco llega golpeado pero con ambición

El equipo francés, conducido por Sebastian Pocognoli, viene de perder 3-1 ante Lorient por la Ligue 1 y se ubica noveno en el torneo doméstico. Fuera de los puestos de clasificación europea, el conjunto monegasco buscará dar el golpe en Madrid para llegar con chances a la última fecha continental.

Para el Real Madrid, el margen de error es mínimo: una victoria lo dejará muy cerca de la clasificación, mientras que cualquier tropiezo aumentará la presión en un contexto ya cargado. El encuentro se disputará este martes desde las 17, con la atención puesta en un estadio que promete ser exigente con su equipo.

Agenda de la Champions League del martes

La jornada de Champions se completará con cruces destacados como Inter–Arsenal, Sporting de Lisboa–PSG, Tottenham–Borussia Dortmund y Villarreal–Ajax, en una fecha clave para definir el futuro de varios candidatos al título.