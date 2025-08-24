Uno Santa Fe | Ovación | Real Madrid

Real Madrid vapuleó al Oviedo en el debut como titular de Mastantuono

Franco Mastantuono fue titular en la goleada del Real Madrid ante el Oviedo por 3-0. El volante argentino fue reemplazado a los 17' del segundo tiempo

24 de agosto 2025 · 19:29hs
Franco Mastantuono vivió una jornada inolvidable en la segunda fecha de La Liga: debutó como titular en el Real Madrid en la victoria por 3-0 frente a Real Oviedo. Los goles del conjunto merengue fueron obra de Kylian Mbappé, en dos oportunidades, y Vinicius Júnior.

Real Madrid goleó a Oviedo

El joven argentino de 18 años fue la gran apuesta de Xabi Alonso para este compromiso y no desentonó. Mostró personalidad, pidió la pelota y fue protagonista en varias jugadas ofensivas, generando preocupación en la defensa rival. Incluso, estuvo cerca de provocar un penal tras una gambeta dentro del área.

Aunque el árbitro no consideró la acción suficiente para sancionar la pena máxima, Mastantuono siguió mostrando destellos de su calidad. Con intervenciones precisas y movilidad, se convirtió en una de las figuras de la primera hora de juego, hasta que fue reemplazado a los 62 minutos por Brahim Díaz.

Embed - MASTANTUONO TITULAR, DOBLETE DE MBAPPÉ Y GOLEADA MERENGUE | Real Oviedo 0-3 Real Madrid | RESUMEN

Vale recordar que el ex River ya había tenido minutos en la primera jornada frente a Osasuna, cuando ingresó en el segundo tiempo y casi convierte un gol. Ahora, con esta actuación en el once inicial, el juvenil ratifica que puede ser una pieza importante en la temporada del Real Madrid.

