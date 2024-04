Real Madrid y Manchester City igualaron en una lluvia de goles en la ida

El equipo del español Josep Guardiola empezó ganando el encuentro desde el vestuario, con el gol del portugués Bernardo Silva a los 2 minutos de juego con una avivada de pelota parada. A pasos del área madrileña, el francés Alphonse Tchouameni lo bajó a Jack Grealish dándole dio un tiro libre a los ingleses que el ex Mónaco, en vez de tirar el centro al área, le pegó bajo por afuera de la barrera sorprendiendo al ucraniano Andriy Lunin y marcando el 1-0.

Con fortuna, los locales encontraron el empate a los 12 minutos con el gol del defensor portugués Rubén Días en contra. El mediocampista francés Eduardo Camavinga recortó de afuera para dentro de tres cuartos del área inglesa y el de 22 años remató con la suerte de que la pelota rebotó en el ex Benfica cambiando la trayectoria de la pelota que dejó pagando al arquero alemán Stefan Ortega.

Dos minutos después, de contragolpe, el Real Madrid lo logró dar vuelta con el gol del brasileño Rodrygo Goes. Tras una jugada del Manchester City, la pelota la contuvo el arquero Lunin que sacó rápido con el brasileño Vinicius Junior y el ex Flamengo, detrás de mitad de cancha, metió un fenomenal pase entre líneas para que el ex Santos se vaya solo ante el portero Ortega y defina por debajo del mismo marcando el 2-1.

Ya en el complemento, a los 21 minutos, el equipo de Inglaterra llegó a la igualdad con un golazo de Phil Foden. Sobre la derecha del área de los españoles, el mediocampista Silva abrió al medio para Rodri que, de primera, se la cedió al joven inglés y el de 23 años, en la medialuna del área, se acomodó y clavó la pelota en el ángulo izquierdo de Lunin.

Cinco minutos después, el Manchester City volvió a ponerse en ventaja con el gol del croata Josko Gvardiol. Sobre la izquierda del área madrileña, Jack Grealish enganchó y se la cedió al defensor central que, en el vértice del área, sorprendió a todos y sacó un potente zapatazo que se clavó en el palo derecho del arquero Lunin.

Sin embargo, el Real Madrid empató el partido a los 34 minutos con otro golazo, esta vez, autoría del uruguayo Federico Valverde. El croata Luka Modric condujo el contragolpe hasta la medialuna del área inglesa, lugar donde se le abrió a la izquierda a Vinicius Junior que metió el centro pasado al ex Peñarol que, de primera, le dio de volea a la pelota y la colocó en el palo izquierdo de Ortega.

En el equipo de Guardiola, el delantero argentino Julián Álvarez ingresó a los 40 minutos del complemento por el lesionado Phil Foden y no tuvo intervenciones.

Con este resultado, la serie queda abierta y se definirá el próximo miércoles en el Eithad Stadium de Inglaterra a las 16 de la Argentina.

El otro cruce de Champions entre Arsenal y Bayern Munich

En el otro partido de la jornada de cuartos de final de Champions League, el Arsenal de Inglaterra empató 2-2 con el Bayern Munich de Alemania en el Emirates Stadium. Bukayo Saka y el belga Leandro Trossard anotaron para los de Londres mientras que Serge Gnabry y el inglés Harry Kane marcaron para los de Bavaria.