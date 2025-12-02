Uno Santa Fe | Ovación | Red Bull

Red Bull y Racing Bulls confirmaron a sus pilotos para 2026

Ya se conoce cómo estará confirmada la grilla de la Fórmula 1 el año que viene, tras las confirmaciones de Red Bull y Racing Bulls.

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 12:56hs
Las escuderías Red Bull y Racing Bulls confirmaron a sus pilotos para el 2026, por lo que ya está confirmada en su totalidad la grilla para la próxima temporada de la Fórmula 1.

En Red Bull el compañero del neerlandés Max Verstappen será el francés Isack Hadjar, quien se ganó el asiento gracias a sus grandes actuaciones este año en Racing Bulls.

En Racing Bulls, por su parte, continuará el neozelandés Liam Lawson, quien estará acompañado por el briátanico-sueco Arvid Lindblad, una de las mayores promesas de la academia de Red Bull.

Verstappen, quien ya tenía el asiento asegurado, disputará su undécima temporada en la escudería con la que ya se consagró campeón del mundo en cuatro ocasiones. Además, el neerlandés obtendrá su quinto título mundial en caso de ganar el domingo en el Gp de Abu Dhabi y que el británico Lando Norris termine cuarto.

Hadjar, por su parte, cumplió 21 años a finales de septiembre y tuvo una muy buena temporada debut en Racing Bulls, donde se destacó con grandísimas actuaciones y además obtuvo un podio en el GP de Países Bajos.

En Racing Bulls, que es la escudería prima de Red Bull, continuará el neozelandés Liam Lawson, quien estará acompañado por el británico-sueco Arvid Lindblad, una de las mayores promesas de la academia de la marca de energizantes.

Luego de un flojísimo arranque de temporada, en el que lo bajaron de Red Bull a Racing Bulls, Lawson consiguió una interesante regularidad y se ganó el asiento de cara a la temporada que viene. Actualmente, el neozelandés marcha 14° en el campeonato de pilotos con 38 puntos.

Su compañero de equipo será Lindblad, quien tiene solo 18 años y está dando grandes pasos en su carrera.

El británico-sueco terminó cuarto en el campeonato de Fórmula 3 del año pasado, mientras que esta temporada está sexto en Fórmula 2 a falta de solo una fecha para su finalización.{

Tsunoda, sin asiento en Red Bull para el 2026 en la Fórmula 1

De esta manera, el piloto que se quedó sin asiento para continuar en la Fórmula 1 en el 2026 fue el japonés Yuki Tsunoda. Esta noticia era algo esperable, ya que la principal razón para su presencia en el equipo era el acuerdo con Honda para la fabricación de motores, pero el año que viene tanto Red Bull como Racing Bulls tendrán Ford.

Tsunoda disputó dos Grandes Premios en Racing Bulls y otros 21 en Red Bull y su actuación no fue para nada buena, ya que solo sumó 33 puntos para quedar extremadamente lejos de su compañero de equipo, Verstappen.

Red Bull Racing Max Verstappen
