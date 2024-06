Regatas tuvo un buen desempeño en el Nacional de natación

Por su parte, Jean Márquez de 13 años logró medalla de bronce en 100 metros pecho, y también se subió al podio en 200 pecho. En los 100 libre culminó en la séptima posición. También compitieron Lautaro Serafini de 13 años 200 espalda, Joaquín Von Oertel en 50 y 100 metros libre, 100 metros pecho, y en 200 pecho. Manuel Orta compitió en los 100 mariposa, y en 100 libre.

image.png Adolfo Schweighofer se consagró campeón nacional en los 50 metros espalda, y subcampeón en los 100 pecho.

"La verdad es que tuvimos muy buenos resultados, y concurrimos con siete chicos. Algunos de ellos consiguieron hacer podio, y otros anduvieron muy bien. Nuestro objetivo es aprender a que observen como funciona el campeonato, a manejar el estrés, y el competir en torneos tan importantes. Sucede que este deporte se empieza desde muy chiquito para luego tener buenos resultados cuando tienen 13, 14 ó 15 años, y empiezan a competir en el alto rendimiento" le dijo Gabriel Perri a UNO Santa Fe.

El entrenador de la entidad lagunera manifestó que "los que sacaron medallas en Buenos Aires fueron Adolfo Schweighofer, Pedro Gallego y Jean Márquez, y debo decir que a los demás chicos les fue muy bien también. Estuvieron cerca de los podios pero no lo consiguieron. Igualmente quiero destacar que todo el equipo tuvo un rendimiento más que excelente".

Los objetivos en un nadador en formación

"Nuestro objetivo es ir mejorando las marcas, y todos lo consiguieron. También sumamos un buen puntaje por equipos, en los relevos, las postas, es puntaje doble, y nosotros es el primer año que no tuvimos postas. Sucede que tienen que ser de una categoría específica, y de una edad. No llegabamos a cuatro nadadores. No obstante, sin tener posta, sin sumar punto doble, quedamos en el puesto 14, como club, como equipo, dentro de 126 instituciones participantes" afirmó el responsable de la delegación de Regatas en Parque Roca.

image.png El entrenador del equipo Gabriel Perri junto al nadador lagunero Manuel Orta de buen desempeño.

El coach de la prestigiosa entidad santafesina expresó que "en mi equipo tengo 15 chicos, entre nenas y nenes. Mi trabajo es prepararlos con una capacidad eróbica suficiente para prepararlos para el alto rendimiento. Nosotros lo llamamos preequipo, los chicos van pasando niveles, puede ingresar un chico a partir de los 3 años, y va creciendo hasta que llega al alto rendimiento".

Un dato no menor fue lo que indicó Perri sobre que "todos los que trabajamos en estas edades los hacemos pasar a los chicos por todos los estilos, no hay opción. En los torneos de Fesana, las pruebas que hay, los anotamos en todas. Después siempre hay chicos que se van definiendo en algún estilo más que en otros, y van mejorando en otros estilos. Tenes algunos chicos, que a tan corta edad se especializan, como Adolfo, que se ha enfocado en espalda y pecho".