Regatas volvió al ruedo en la Liga de Honor con derrota de local

Por la fecha 13 de la Liga de Honor de waterpolo, Regatas de Santa Fe cayó en condición de local frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario. Por la Liga B fue triunfo del lagunero.

24 de septiembre 2025 · 09:50hs
Tras la positiva participación en la Superliga Sudamericana disputada en el natatorio de Parque Roca, en el cual ocupó la séptima posición, y tuvo como máximo goleador a Juan Fernández con 27 tantos en siete partidos, el Club Regatas de Santa Fe volvió a competir en la Liga de Honor de waterpolo. La vuelta no fue del todo positiva, ya que perdió en calidad de local ante el mensana rosarino.

Por la fecha 13 de la Liga de Honor de waterpolo, Regatas de Santa Fe cayó frente al muy buen equipo de Gimnasia y Esgrima de Rosario por 15 a 11 en el natatorio Pedro Consuegra de la entidad lagunera santafesina. El máximo anotador de la escuadra conducida por Ovidio López fue el experimentado Eduardo Bonomo con cuatro goles, mientras que el máximo artillero del pleito resultó el rosarino Bautista Calcagno con seis conquistas.

En cumplimiento de la fecha 13 pero de la Liga B, en condición de local, Regatas de Santa Fe derrotó a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 16 a 12. El equipo santafesino alistó a Martín Del Rosso, Octavio Molinas, Brigada, Alejo Barbosa, Lazaro Mammani, Augusto Abelenda, Lucas Picatto, Nehuel Piedrabuena, Matías Picatto, Mateo López, Bautista Bosque, Nicolás Villamayor y Matías Picatto. Entrenador: Facundo Bertoncini. Los goles del conjunto lagunero llegaron por intermedio de Molinas (4), Ramb (2), Lucas Picatto (3), Matías Picatto (3), López (2), Bosque (1) y Mamani (1).

La próxima presentación de Regatas de Santa Fe por la Liga de Honor será el 4 de octubre ante Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario a partir de las 14.30 en el sur provincial, mientras que por la Liga b, lo harán a las 17. Posteriormente, el 9 de octubre, jugará visitante ante Newells de Rosario.

El 10 de octubre, en el Pedro Consuegra, a las 20, Regatas recibirá a Uruguay, mientras que el sábado 11 será de doble competencia. Por la Liga de Honor, a las 15, se medirá con Combinado Norte, y a las 19.30, por la Liga b, lo hará con Wattas en condición de local.

En la pileta del elenco santafesino también jugaron las tiras formativas frente al Club Atlético Fisherton de la ciudad de Rosario. En categoría Sub 13, los rosarinos se impusieron por 12 a 8, en Sub 15, por 24 a 13, y en Sub 17, fue victoria del Verde y Oro por 18 a 14.

Síntesis: Regatas de Santa Fe 11- Gimnasia y Esgrima 15

Regatas de Santa Fe: Martín Del Rosso, Ignacio Pieroni, Alejandro Pieroni, Alejo Barbosa, Eduardo Bonomo, Santiago Scalzo, Matías Picatto, Facundo Ramb, Juan Fernández, Manuel Fernández, Augusto Abelenda y Augusto Rey. Entrenador: Ovidio López.

Gimnasia y Esgrima de Rosario : Nicolás Caropreso, Valentín Medici, Juan Bravo, Nicolás Provenzano, Tomás Martelli, Pablo Bravo, Re, Facundo Cavagna, Bautista Calcagno, Joaquín Rosso, Esteban Corsi, César Díaz Colodrero, Nicolás Caropreso y Francisco Torre. Entrenador: Nicolás Avalis.

Goles:

-Regatas: Pieroni (1), Bonomo (4), Scalzo (3), Manuel Fernández (1), Juan Fernández (2)

-GER: Médici (1), Provenzano (3), Cavagna (1), Calcagno (6), Corsi (3).

Cancha: Regatas SFe

Árbitros: Mirco Silva y Juan Bautista Muñoz

Regatas Liga de Honor Gimnasia
