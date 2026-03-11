Independiente Rivadavia defiende la punta ante Barracas Central en Mendoza

Independiente Rivadavia recibirá a Barracas Central, este miércoles desde las 22, en el Bautista Gargantini, por la fecha 10 del Apertura.

Independiente Rivadavia buscará sostener su gran momento cuando reciba este miércoles a Barracas Central por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido se disputará desde las 22 en el Estadio Bautista Gargantini.

El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será a través de TNT Sports Premium .

Independiente Rivadavia quiere seguir arriba

El equipo mendocino atraviesa un presente destacado en el campeonato. Dirigido por Alfredo Berti, Independiente Rivadavia se mantiene como líder de la Zona B y además se posiciona como escolta en la tabla anual, consolidándose como uno de los conjuntos más sólidos del torneo.

Más allá de acumular dos empates consecutivos, la Lepra dejó una buena imagen en su última presentación, cuando igualó ante River Plate en un partido en el que, por momentos, mereció quedarse con la victoria.

Además, en Mendoza se celebró la continuidad del delantero Sebastián Villa, cuya permanencia fue confirmada por el presidente Daniel Vila pese a los rumores que lo vinculaban con Boca Juniors.

Barracas Central necesita reaccionar

Enfrente estará un Barracas Central que llega con la necesidad de sumar para no perder terreno en la lucha por la clasificación a los playoffs. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa viene de empatar ante Argentinos Juniors en La Paternal, en un encuentro en el que se le escapó la victoria sobre el final.

Ese resultado dejó al Guapo con la sensación de haber dejado pasar una buena oportunidad, pese a un destacado gol de Rodrigo Insúa y a un planteo que logró incomodar por largos tramos al Bicho.

Alejado por ahora de los puestos de clasificación, Barracas intentará dar el golpe en Mendoza, mientras que Independiente Rivadavia buscará hacerse fuerte ante su público para seguir en lo más alto de su zona.

Probables formaciones -

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Alejo Osella, Iván Villalba, Logan Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Barracas Central:Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Hora: 22.00.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Bautista Gargantini (Mendoza).

TV: TNT Sports Premium.