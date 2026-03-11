Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia defiende la punta ante Barracas Central en Mendoza

Independiente Rivadavia recibirá a Barracas Central, este miércoles desde las 22, en el Bautista Gargantini, por la fecha 10 del Apertura.

Ovación

Por Ovación

11 de marzo 2026 · 08:10hs
Independiente Rivadavia defiende la punta ante Barracas Central en Mendoza

Independiente Rivadavia buscará sostener su gran momento cuando reciba este miércoles a Barracas Central por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El partido se disputará desde las 22 en el Estadio Bautista Gargantini.

El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será a través de TNT Sports Premium.

Independiente Rivadavia quiere seguir arriba

El equipo mendocino atraviesa un presente destacado en el campeonato. Dirigido por Alfredo Berti, Independiente Rivadavia se mantiene como líder de la Zona B y además se posiciona como escolta en la tabla anual, consolidándose como uno de los conjuntos más sólidos del torneo.

Más allá de acumular dos empates consecutivos, la Lepra dejó una buena imagen en su última presentación, cuando igualó ante River Plate en un partido en el que, por momentos, mereció quedarse con la victoria.

Además, en Mendoza se celebró la continuidad del delantero Sebastián Villa, cuya permanencia fue confirmada por el presidente Daniel Vila pese a los rumores que lo vinculaban con Boca Juniors.

Barracas Central necesita reaccionar

Enfrente estará un Barracas Central que llega con la necesidad de sumar para no perder terreno en la lucha por la clasificación a los playoffs. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa viene de empatar ante Argentinos Juniors en La Paternal, en un encuentro en el que se le escapó la victoria sobre el final.

Ese resultado dejó al Guapo con la sensación de haber dejado pasar una buena oportunidad, pese a un destacado gol de Rodrigo Insúa y a un planteo que logró incomodar por largos tramos al Bicho.

Alejado por ahora de los puestos de clasificación, Barracas intentará dar el golpe en Mendoza, mientras que Independiente Rivadavia buscará hacerse fuerte ante su público para seguir en lo más alto de su zona.

Probables formaciones -

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Alejo Osella, Iván Villalba, Logan Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Barracas Central:Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Hora: 22.00.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Bautista Gargantini (Mendoza).

TV: TNT Sports Premium.

Independiente Rivadavia Barracas Central Mendoza
Noticias relacionadas
CRAI se encuentra realizando una gira por Sudáfrica.

CRAI continúa disfrutando de la tierra de los Springboks

La Salle Jobson jugará en el predio Nery Pumpido por la Copa Túnel Subfluvial.

Se pone en marcha la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial

Echagüe le ganó un partido increíble a Libertad y logró la Permanencia.

Libertad (SJN) perdió ante Echagüe y descendió a la Liga Federal

banfield y gimnasia se enfrentan en un choque picante por la clasificacion

Banfield y Gimnasia se enfrentan en un choque picante por la clasificación

Lo último

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

Último Momento
Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

Ovación
La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe