Renuncias y crisis: se declaró la acefalía en San Lorenzo

Tras varias horas de reunión, se anunció la renuncia de una gran parte de miembros de la actual Comisión Directiva del Ciclón.

17 de diciembre 2025 · 07:26hs
Renuncias y crisis: se declaró la acefalía en San Lorenzo

La crisis institucional que atraviesa San Lorenzo pareciera comenzar el camino a su fin luego de que sea confirmada la acefalía en una reunión donde varios miembros de la Comisión Directiva del Ciclón presentaron la renuncia.

Luego del trascendental conclave que inició a las 11:00 y que continuó a las 18:00 para su segunda parte, cerca de las 22:00 una gran cantidad de dirigentes presentaron su dimisión a excepción de siete: Marcelo Moretti -presidente de la institución-, Néstor Ortigoza, Alan Navarro, Emiliano Rodríguez, Sergio Costantino, Alejandro Tamer y Cristian Evangelista.

A partir de este momento, será la Asamblea de representantes quien deberá asumir la conducción provisoria y comenzar en la creación de una Comisión Directiva transitoria, instancia previa al llamado definitivo a elecciones para conocer al nuevo presidente del cuadro azulgrana.

En principio, quien estaría a la cabeza del nuevo proceso que atravesará el conjunto de Boedo sería Daniel Matos, mientras el plantel de San Lorenzo, con Damián Ayude como el entrenador, deberá comenzar la temporada con la mirada puesta en la Liga Profesional y la Copa Sudamericana.

No obstante, el club deberá vender y generar una suma importante de dinero para poder incorporar refuerzos de cara a la próxima temporada.

El escándalo en San Lorenzo

La jornada en el estadio Pedro Bidegain estuvo llena de escándalos. En primer lugar, Moretti ratificó durante la primera parte de la reunión que no iba a renunciar a su cargo ya que la acefalía “no era lo recomendable”, según lo expresado públicamente.

Más adelante, el presidente de la institución, como acompañante en una camioneta, recibió una denuncia por parte de un hincha, quien aseguró haber sido embestido por la misma. “Él estaba sentado en ese lado y manejaba otra persona. Lo empecé a putear, le golpeé la ventana. Hace marcha atrás para irse porque estaba parado en el semáforo, dobla a la derecha, me lleva puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisa el pie izquierdo”, sostuvo en declaraciones televisivas.

En la segunda parte del conclave llevado a cabo en el recinto ubicado en Flores, Moretti se escapó por una de las puertas alternativas del lugar y abandonó la reunión, pero terminó regresando veinte minutos más tarde para continuar formando parte. Además, un grupo de hinchas se hizo presente en las inmediaciones del Nuevo Gasómetro para protestar contra la CD con un contundente cántico: “Renuncien todos la p… que los parió”.

Por último, con la acefalía ya confirmada y con el quorum de varios de los dirigentes azulgranas, el propio Moretti se negó a estampar su firma en el acta para dar comienzo al nuevo proceso institucional que presenciará San Lorenzo.

Ahora, los hinchas y socios del ‘Ciclón’ deberán aguardar para conocer quienes asumirán el cargo de manera provisoria y estar atentos para un llamado a elecciones.

