Riestra intentará regresar a la punta de la Zona B ante Instituto

Deportivo Riestra, de un importante invicto como local, recibirá a Instituto, a las 19, en busca de la punta de la Zona B el Clausura.

Deportivo Riestra e Instituto chocan este lunes en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Guillermo Laza. Se podrá ver por ESPN Premium.

El “Malevo”, que mantiene un importante invicto jugando de local, busca una victoria para regresar a la punta de la Zona B; mientras que la “Gloria” quiere dar el golpe para volver a puestos de playoffs.

Probables formaciones de Deportivo Riestra vs Instituto

Deportivo Riestra: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Benítez.

Instituto: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Daniel Oldrá.