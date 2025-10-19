Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión venció en el partido de vuelta de la final a Belgrano de Paraná por 4-1 y se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

19 de octubre 2025 · 23:16hs
El fútbol femenino de Unión continúa de festejo. Hace unos días consiguió el ascenso a la máxima categoría luego de vencer en la final a Lanús y ahora le tocó festejar en la Copa Túnel Subfluvial.

Y es que en el partido de vuelta, que se jugó en la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio Nery Pumpido, el elenco rojiblanco terminó goleando a Belgrano de Paraná por 4-1. Teniendo en cuenta que en el cotejo de ida de había impuesto por 1-0, para un global contundente de 5-1.

Los goles de Unión fueron convertidos por Daiara Paye en dos ocasiones, Jazmín Lencina y Morena Aponte. Para terminar desatando el festejo del elenco tatengue.

