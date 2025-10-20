Uno Santa Fe | Ovación | Diego Placente

Placente: "Estoy orgulloso de ellos, son futbolistas con proyección de Selección mayor"

Diego Placente, DT de la Selección Argentina Sub 20 destacó lo hecho por sus futbolistas pese a no haberse consagrado campeones

20 de octubre 2025 · 08:57hs
El entrenador de la Selección argentina Sub 20, Diego Placente, se mostró "orgulloso" de sus dirigidos tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial que se llevó a cabo en Chile y dijo que "son futbolistas de proyección" al elenco nacional de mayores.

Placente está orgulloso de su equipo pese a no haber sido campeón

"Los chicos hicieron un torneo increíble, no siempre se puede ganar y es importante también aceptar las derrotas. Estoy orgulloso de ellos, por la actitud que tuvieron", señaló Placente, quien añadió: "Hay que apoyarlos porque están tristes. Todo lo que les diga no lo escuchan. Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Hay que felicitarlos".

El técnico indicó además: "El plantel sabe lo que jugó, que hizo un gran torneo. Felicitar a los jugadores porque volvieron a dejar a Argentina en la final de un Mundial juvenil. Se armó un grupo en poco tiempo y formó un gran equipo, fuimos una gran familia y hemos pasado lindos momentos durante todo el mes. Son futbolistas con proyección de Selección mayor".

"Lo que más se disfrutó fue el grupo que se armó afuera de la cancha, hicimos cosas para unir y pasarla bien y entendimos que son chicos que disfrutan del juego. Se va a extrañar a esta camada, porque uno realmente siente orgullo al conocer de chicos a estos jugadores", aseveró.

En tanto, Placente manifestó: "El equipo fue creciendo durante el torneo, en cada partido tuvo solidez. Hoy no logramos mantener esa solidez al principio, y lamentablemente no pudimos remontar, pero quedo estoy contento con el torneo realizado y el rendimiento de los jugadores".

"Obvio que nuestro objetivo era ser campeones, pero competir hasta el último día es muy importante. Creo que este equipo estuvo a la altura", expresó Placente y agregó: "Marruecos fue un justo campeón. En la final se viven muchas emociones y a veces eso puede jugar en contra. Nos costó sobreponernos al error, porque el rival es física y técnicamente muy bueno".

En relación al partido, el entrenador: "Se nos complicó al principio, por ahí los nervios de la final y un error al principio nos costó el gol. Ellos son un equipo que en ventaja se ponen bien atrás, sin la posesión pero ágiles para salir y contragolpear. Nos costó y cuando nos metimos en partido ya íbamos 2-0".

