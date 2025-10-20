Sanjustino se dio otra vez el gusto ante Colón (SJ) en el inicio del Regional Amateur

Sanjustino, que ganó su tercer clásico en lo que va del 2025, superó a Colón (SJ) por 2-0, como local, en el inicio del Regional Amateur.

La primera fecha de la Zona 9 del Litoral Sur del Torneo Regional Amateur 2025-2026 tuvo un comienzo apasionante para el clásico de San Justo. Sanjustino se impuso 2 a 0 sobre Colón de San Justo, sumando así su tercer clásico ganado en 2025 tras los triunfos en el Apertura de la Liga Santafesina y el desempate por el título.

Los goles del conjunto dirigido por Marcelo Molina llegaron en la segunda mitad, a los 18' y 23' , cuando Matías Benegas y Lorenzo González marcaron con definiciones de gran calidad, sentenciando el marcador y dejando a su equipo con los tres puntos en el debut del torneo.

En la misma zona, Central San Javier debutó con un contundente triunfo 3 a 1 sobre Alumni de Laguna Paiva, representante de la Liga Esperancina. Los tantos del Azulgrana costero fueron obra de Ariel Centurión, Emiliano Iriarte y Brian Martínez, mientras que Alumni descontó de manera insuficiente.

El resto de la primera fecha mostró resultados destacados:

Unión y Sociedad Italiana (Álvarez) 0 – Coronel Aguirre 3 , con dos goles de Matías Benítez y uno de Braulio Zanello .

San Lorenzo de Esperanza 2 – Ben Hur de Rafaela 4 , con dobletes de Juan Bonno y goles de Juan Bessone y Diego López .

Unión de Sunchales 0 – Libertad de Sunchales 0 .

Atlético San Jorge 3 – El Expreso de El Trébol 0 , con tantos de Gianfranco Rossi, Rubén Tarasco y Rodrigo Bernal .

San Lorenzo de Ambrosetti 1 – Deportivo Aldao 2, con goles de Yair Triverio y Laureano Ferreyra para el visitante.

El Torneo Federal Amateur continuará este miércoles 22 de octubre:

Sarmiento de Maggiolo – Studebaker de Villa Cañas (21:00, árbitro Julián Espíndola)

Racing de Teodelina – Independiente de Bigand (21:15, árbitro Lucas Gómez)

Con este inicio, Sanjustino se afirma como protagonista de la zona y suma confianza para encarar los próximos desafíos en busca de un nuevo objetivo regional.