La primera fecha de la Zona 9 del Litoral Sur del Torneo Regional Amateur 2025-2026 tuvo un comienzo apasionante para el clásico de San Justo. Sanjustino se impuso 2 a 0 sobre Colón de San Justo, sumando así su tercer clásico ganado en 2025 tras los triunfos en el Apertura de la Liga Santafesina y el desempate por el título.
Sanjustino se dio otra vez el gusto ante Colón (SJ) en el inicio del Regional Amateur
Sanjustino, que ganó su tercer clásico en lo que va del 2025, superó a Colón (SJ) por 2-0, como local, en el inicio del Regional Amateur.
Por Ovación
Los goles del conjunto dirigido por Marcelo Molina llegaron en la segunda mitad, a los 18' y 23', cuando Matías Benegas y Lorenzo González marcaron con definiciones de gran calidad, sentenciando el marcador y dejando a su equipo con los tres puntos en el debut del torneo.
En la misma zona, Central San Javier debutó con un contundente triunfo 3 a 1 sobre Alumni de Laguna Paiva, representante de la Liga Esperancina. Los tantos del Azulgrana costero fueron obra de Ariel Centurión, Emiliano Iriarte y Brian Martínez, mientras que Alumni descontó de manera insuficiente.
El resto de la primera fecha mostró resultados destacados:
-
Unión y Sociedad Italiana (Álvarez) 0 – Coronel Aguirre 3, con dos goles de Matías Benítez y uno de Braulio Zanello.
San Lorenzo de Esperanza 2 – Ben Hur de Rafaela 4, con dobletes de Juan Bonno y goles de Juan Bessone y Diego López.
Unión de Sunchales 0 – Libertad de Sunchales 0.
Atlético San Jorge 3 – El Expreso de El Trébol 0, con tantos de Gianfranco Rossi, Rubén Tarasco y Rodrigo Bernal.
San Lorenzo de Ambrosetti 1 – Deportivo Aldao 2, con goles de Yair Triverio y Laureano Ferreyra para el visitante.
El Torneo Federal Amateur continuará este miércoles 22 de octubre:
-
Sarmiento de Maggiolo – Studebaker de Villa Cañas (21:00, árbitro Julián Espíndola)
Racing de Teodelina – Independiente de Bigand (21:15, árbitro Lucas Gómez)
Con este inicio, Sanjustino se afirma como protagonista de la zona y suma confianza para encarar los próximos desafíos en busca de un nuevo objetivo regional.