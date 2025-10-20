La estadística positiva que Unión mantiene pese al bajón que sufrió

Más allá de que Unión suma cuatro partidos sin ganar, con dos derrotas al hilo, el Tate mantiene una estadística que lo distingue por encima de la mayoría

Pese a marcar un gol en los últimos tres partidos, Unión es el segundo equipo más goleador de la Zona A.

Unión fue durante varias fechas el puntero de la Zona A y el equipo sensación, ganando tres partidos al hilo como visitante, demostrando una enorme contundencia.

Sin embargo, luego de la resonante victoria ante Gimnasia como visitante, el Tate no volvió a ganar, cosechando dos empates y dos derrotas consecutivas.

Eso hizo que pasara del 1° puesto de la Zona A a estar 8° momentáneamente, ya que este lunes Barracas Central y Tigre se enfrentan y cualquier resultado lo sacará al Tate de zona de playoffs más allá de que aún tiene que jugar ante Defensa y Justicia.

Pero aún en medio de la crisis futbolística que atraviesa, el equipo rojiblanco se sigue destacando en un rubro por encima de casi todos en su zona.

LEER MÁS: Unión se juega su última carta para resolver la situación de Jerónimo Dómina

Y es que aún cuando apenas marcó un gol en los últimos tres partidos, la realidad indica que Unión es el segundo equipo más goleador de la Zona A con 16 goles, tan solo por debajo de Boca que es el más goleador con 19.

Mientras que en la Zona B hay tres equipos que tienen más goles que Unión. Ellos son River con 20, Vélez con 19 y Deportivo Riestra con 17 goles.

Es decir, que el Tate está entre los cinco equipos más goleadores, de los 30 que juegan en la máxima categoría. Una distinción que mantiene, pese a la racha negativa.