Uno Santa Fe | Santa Fe | voto

Agustín Pellegrini en UNO Santa Fe: "La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo"

El candidato a diputado nacional y vicepresidente de La Libertad Avanza en Santa Fe adelantó que Javier Milei cerrará la campaña nacional este jueves en Rosario

20 de octubre 2025 · 11:26hs
Agustín Pellegrini en UNO Santa Fe: La elección se define voto a voto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo

José Busiemi

En el tramo final de la campaña, el vicepresidente de La Libertad Avanza en la provincia y primer candidato a diputado nacional, Agustín Pellegrini, aseguró que Santa Fe será uno de los distritos clave en la elección legislativa del 27 de octubre. “Estamos en una situación de cabeza a cabeza con el kirchnerismo. Cada voto cuenta, porque mil votos pueden definir el resultado”, señaló en diálogo con el programa Mañana UNO por UNO 106.3 FM

Pellegrini confirmó que el presidente Javier Milei encabezará el acto de cierre de campaña nacional este jueves en Rosario, a las 19, en el Parque España. “Santa Fe es una provincia estratégica por su peso productivo y porque es uno de los lugares donde la Libertad Avanza tiene posibilidad concreta de triunfo”, indicó.

El dirigente libertario destacó el crecimiento del espacio en la provincia, con representación en concejos municipales y en la Convención Reformadora. “Es una elección histórica. Se enfrentan dos modelos: el del cambio que iniciamos en 2023 y el del pasado, el de la inflación, la pobreza y los jóvenes que se van del país”, sostuvo.

Embed - MAÑANA UNO - AGUSTIN PELLEGRINI - CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL

“Necesitamos más diputados para avanzar con las reformas”

Pellegrini insistió en que el oficialismo nacional requiere fortalecer su presencia en el Congreso. “Hoy el Congreso es hostil y está dominado por el kirchnerismo. Buscan romper el equilibrio fiscal para desestabilizar el gobierno. Por eso es clave sumar diputados que respalden las reformas laboral, tributaria y penal”, explicó.

El candidato destacó que, tras el ajuste fiscal, “la inflación lleva cinco meses consecutivos por debajo del 3%, algo que no ocurría hace siete años”. Y subrayó: “El esfuerzo de los argentinos permitió evitar la hiperinflación. Ahora necesitamos consolidar ese cambio y eliminar la inflación para siempre, que es el impuesto más distorsivo y el que más afecta a los que menos tienen”.

Críticas a la oposición santafesina

Consultado sobre la gestión provincial, Pellegrini fue crítico con el gobierno de Maximiliano Pullaro y con el espacio Provincias Unidas. “Es una lista pseudo-kirchnerista. Pablo Farías es del socialismo y Melina Giorgi responde a Lousteau, que votó siempre con el kirchnerismo. No bajaron impuestos ni achicaron el gasto. Terminan haciéndole el caldo gordo al kirchnerismo”, cuestionó.

El referente libertario también apuntó contra la candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, a quien definió como “una militante comunista que propone traer el modelo chavista”. “Nosotros defendemos la libertad; ellos quieren una Argentina de iguales, pero igualmente pobres”, disparó.

“El plan de Milei avanza en inflación y seguridad”

Sobre los resultados del gobierno nacional, Pellegrini sostuvo que los dos principales compromisos del presidente “se están cumpliendo”. “Milei prometió eliminar la inflación y mejorar la seguridad. El plan Bandera en Rosario ya muestra resultados. Falta mucho, pero el camino está claro”, dijo.

Perfil del candidato

Agustín Pellegrini tiene 25 años, es productor de seguros y comenzó su militancia en 2020, inspirado por las ideas de Javier Milei. En 2021 se incorporó al equipo de Romina Diez, presidenta del partido en la provincia. “Este es un proyecto a largo plazo. En 2027 vamos a competir en todos los niveles: intendencias, legislatura y gobernación. La libertad es el camino”, concluyó.

voto La Libertad Avanza kirchnerismo
Noticias relacionadas
El santafesino Roberto Cejas, con Diego a cuestas y una foto que recorrió el mundo.

Falleció Roberto Cejas, el santafesino que llevó en andas a Diego Armando Maradona en México 86

Abrieron las inscripciones para las colonias de vacaciones de la Municipalidad de Santa Fe

Abren las inscripciones para las colonias de vacaciones 2026 de la Municipalidad de Santa Fe

Una encuesta en Santa Fe reveló un clima social marcado por la preocupación económica, la desconfianza política y el malestar emocional.

Una encuesta en la ciudad detalla cuáles son las principales preocupaciones de los santafesinos y su estado de ánimo

santaColastiné: un auto chocó a otro detenido en el semáforo y tres personas resultaron heridas, entre ellas un bebé

Colastiné: un auto chocó a otro detenido en el semáforo y tres personas resultaron heridas, entre ellas un bebé

Lo último

Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

Juan Nardoni vuelve en el mejor momento: será titular ante Flamengo

Juan Nardoni vuelve en el mejor momento: será titular ante Flamengo

Santa Fe actualizó las recompensas por datos sobre homicidios: ahora serán de hasta 16 millones de pesos

Santa Fe actualizó las recompensas por datos sobre homicidios: ahora serán de hasta 16 millones de pesos

Último Momento
Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

Juan Nardoni vuelve en el mejor momento: será titular ante Flamengo

Juan Nardoni vuelve en el mejor momento: será titular ante Flamengo

Santa Fe actualizó las recompensas por datos sobre homicidios: ahora serán de hasta 16 millones de pesos

Santa Fe actualizó las recompensas por datos sobre homicidios: ahora serán de hasta 16 millones de pesos

Colón, en vilo: ¿pedirá Espínola la inhibición del club en FIFA?

Colón, en vilo: ¿pedirá Espínola la inhibición del club en FIFA?

Falleció Roberto Cejas, el santafesino que llevó en andas a Diego Armando Maradona en México 86

Falleció Roberto Cejas, el santafesino que llevó en andas a Diego Armando Maradona en México 86

Ovación
Sanjustino se dio otra vez el gusto ante Colón (SJ) en el inicio del Regional Amateur

Sanjustino se dio otra vez el gusto ante Colón (SJ) en el inicio del Regional Amateur

Unión se juega su última carta para resolver la situación de Jerónimo Dómina

Unión se juega su última carta para resolver la situación de Jerónimo Dómina

No quiero en Colón a un presidente como Luciani que es un títere de Spahn

"No quiero en Colón a un presidente como Luciani que es un títere de Spahn"

Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Unión se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos