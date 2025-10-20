Unión: Madelón vuelve a lo de siempre, pero ajusta detalles

Leonardo Madelón definió el equipo titular de Unión para ir por la levantada ante Defensa y Justicia. Vuelve a las fuentes pero con cambios.

Con la urgencia de sumar tres puntos que lo vuelvan a meter en la pelea por los playoffs y, al mismo tiempo, seguir alejándose de los puestos de descenso, Unión se prepara para recibir este martes a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril. Leonardo Madelón ya tiene en mente un ajuste táctico importante para el encuentro.

El principal condicionante sigue siendo la situación de Marcelo Estigarribia . El volante arrastra una molestia y es casi un hecho que no llegará al partido ; en caso de superar los últimos controles, podría integrar la lista de concentrados , pero únicamente para el banco de suplentes , sin chances de ser titular.

En cuanto al planteo inicial, Madelón piensa en dos cambios respecto al equipo que jugó ante Central Córdoba: en el sector derecho del mediocampo, Julián Palacios reemplazará a Augusto Solari, mientras que por el lado izquierdo, Agustín Colazo ingresará por Franco Fragapane, lo que permitirá que Nicolás Palavecino se ubique como mediocampista izquierdo, devolviendo al equipo a su esquema tradicional 4-4-2.

La nueva fórmula de Madelón en Unión

Bajo esta disposición, el posible once titular de Unión sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

Con este equipo, Unión buscará recuperar confianza, asegurar la permanencia en la Liga Profesional y encarar la recta final del Torneo Clausura con la ambición de volver a posicionarse entre los clasificados a playoffs. La presión es alta, pero Madelón apuesta a la receta que ya le dio resultados en otras etapas de la temporada, confiando en la competitividad del grupo y en la solidez del 4-4-2.