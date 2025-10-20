Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión: Madelón vuelve a lo de siempre, pero ajusta detalles

Leonardo Madelón definió el equipo titular de Unión para ir por la levantada ante Defensa y Justicia. Vuelve a las fuentes pero con cambios.

20 de octubre 2025 · 11:57hs
Con la urgencia de sumar tres puntos que lo vuelvan a meter en la pelea por los playoffs y, al mismo tiempo, seguir alejándose de los puestos de descenso, Unión se prepara para recibir este martes a Defensa y Justicia en el estadio 15 de Abril. Leonardo Madelón ya tiene en mente un ajuste táctico importante para el encuentro.

Estigarribia otra vez la gran duda en Unión

El principal condicionante sigue siendo la situación de Marcelo Estigarribia. El volante arrastra una molestia y es casi un hecho que no llegará al partido; en caso de superar los últimos controles, podría integrar la lista de concentrados, pero únicamente para el banco de suplentes, sin chances de ser titular.

LEER MÁS: Día clave para Unión: se define si Estigarribia podrá jugar ante Defensa

En cuanto al planteo inicial, Madelón piensa en dos cambios respecto al equipo que jugó ante Central Córdoba: en el sector derecho del mediocampo, Julián Palacios reemplazará a Augusto Solari, mientras que por el lado izquierdo, Agustín Colazo ingresará por Franco Fragapane, lo que permitirá que Nicolás Palavecino se ubique como mediocampista izquierdo, devolviendo al equipo a su esquema tradicional 4-4-2.

La nueva fórmula de Madelón en Unión

Bajo esta disposición, el posible once titular de Unión sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.

LEER MÁS: Unión se juega su última carta para resolver la situación de Jerónimo Dómina

Con este equipo, Unión buscará recuperar confianza, asegurar la permanencia en la Liga Profesional y encarar la recta final del Torneo Clausura con la ambición de volver a posicionarse entre los clasificados a playoffs. La presión es alta, pero Madelón apuesta a la receta que ya le dio resultados en otras etapas de la temporada, confiando en la competitividad del grupo y en la solidez del 4-4-2.

