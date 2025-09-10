Rivadavia se quedó con el invicto de Almagro A en el Prefederal Rivadavia le ganó a Almagro A por 76-62 en el Exequiel Cerati, y lo dejó sin invicto, en el marco de la Zona A del Torneo Oficial Prefederal. Por Ovación 10 de septiembre 2025 · 07:45hs

ASB

Con la disputa de tres partidos, se puso en marcha la Fecha 8 del Torneo Oficial Prefederal. En el Exequiel Cerati, Rivadavia Juniors dio la nota al cortarle el invicto a Almagro A con una sólida actuación.

Asimismo, Regatas sumó la segunda victoria en el certamen, mientras que sobre el final, El Quillá doblegó a CUST A en Santo Tomé.

Este miércoles seguirá la acción y el canal de Youtube ASB trasmitirá el duelo entre Gimnasia y Alma Juniors, primero y segundo de la zona B. TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 8 ZONA A Martes 9 de septiembre CUST A 63 (Mauricio Bigliani 22) - El Quillá 65 (Sebastián Molina Cano 20) Rivadavia Juniors 76 (Mauro Natta 20) - Almagro A 62 (Leonardo Strack 16) Jueves 11 de septiembre 21.30 Sanjustino vs. Unión B Posiciones: Almagro A 15 (7-1); Unión B 12 (5-2); Sanjustino 11 (4-3); El Quillá 12 (4-4); Rivadavia 10 (3-5); CUST A 9 (1-7) ZONA B Martes 9 de septiembre Regatas (SF) 81 (Franco Civetti 23) - Banco Provincial 69 (Conrado Guini 23) Miércoles 10 de septiembre 21.30 Gimnasia vs. Alma Juniors (por Canal Youtube ASB) Jueves 11 de septiembre 21.30 Unión A vs. Colón (SJ) Posiciones: Gimnasia 13 (6-1); Alma Juniors 12 (5-2); Banco 11 (3-5); Colón (SJ) 10 (3-4); Regatas (SF) 10 (2-6) y Unión A 9 (2-5) Fuente: ASB