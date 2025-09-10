Uno Santa Fe | Ovación | Rivadavia

Rivadavia se quedó con el invicto de Almagro A en el Prefederal

Rivadavia le ganó a Almagro A por 76-62 en el Exequiel Cerati, y lo dejó sin invicto, en el marco de la Zona A del Torneo Oficial Prefederal.

Ovación

Por Ovación

10 de septiembre 2025 · 07:45hs
Rivadavia se quedó con el invicto de Almagro A en el Prefederal

ASB

Con la disputa de tres partidos, se puso en marcha la Fecha 8 del Torneo Oficial Prefederal. En el Exequiel Cerati, Rivadavia Juniors dio la nota al cortarle el invicto a Almagro A con una sólida actuación.

Asimismo, Regatas sumó la segunda victoria en el certamen, mientras que sobre el final, El Quillá doblegó a CUST A en Santo Tomé.

Este miércoles seguirá la acción y el canal de Youtube ASB trasmitirá el duelo entre Gimnasia y Alma Juniors, primero y segundo de la zona B.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 8

ZONA A

Martes 9 de septiembre

CUST A 63 (Mauricio Bigliani 22) - El Quillá 65 (Sebastián Molina Cano 20)

Rivadavia Juniors 76 (Mauro Natta 20) - Almagro A 62 (Leonardo Strack 16)

Jueves 11 de septiembre

21.30 Sanjustino vs. Unión B

Posiciones: Almagro A 15 (7-1); Unión B 12 (5-2); Sanjustino 11 (4-3); El Quillá 12 (4-4); Rivadavia 10 (3-5); CUST A 9 (1-7)

ZONA B

Martes 9 de septiembre

Regatas (SF) 81 (Franco Civetti 23) - Banco Provincial 69 (Conrado Guini 23)

Miércoles 10 de septiembre

21.30 Gimnasia vs. Alma Juniors (por Canal Youtube ASB)

Jueves 11 de septiembre

21.30 Unión A vs. Colón (SJ)

Posiciones: Gimnasia 13 (6-1); Alma Juniors 12 (5-2); Banco 11 (3-5); Colón (SJ) 10 (3-4); Regatas (SF) 10 (2-6) y Unión A 9 (2-5)

Fuente: ASB

Rivadavia Almagro Prefederal
Noticias relacionadas
habra varios adelantos en el clausura norberto serenotti

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

gimnasia pierde a zalazar y suma otra baja en la previa del interzonal con union

Gimnasia pierde a Zalazar y suma otra baja en la previa del interzonal con Unión

El TC2000 volverá a correr en las calles de la ciudad de Buenos Aires.

El TC2000 volverá a correr en las calles de la ciudad de Buenos Aires

Lo último

Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Último Momento
Tres viudas negras golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

La Municipalidad recuerda a los contribuyentes que pueden optar por la TGI en formato digital

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

De la gloria al abismo: Colón, del puesto 1 al 64 en cuatro años

Santa Fe aumentó las recompensas para capturar a los delincuentes más buscados por narcotráfico y otros delitos

Santa Fe aumentó las recompensas para capturar a los delincuentes más buscados por narcotráfico y otros delitos

Ovación
Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Con una imponente ceremonia de apertura, se pusieron en marcha los Jadar 2025

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Los Jadar cerraron su primera jornada de competencias con presencia santafesina en los podios

Poletti: Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría

Poletti: "Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría"

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Habrá varios adelantos en el Clausura Norberto Serenotti

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional