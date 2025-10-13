Uno Santa Fe | Ovación | River

River igualó una racha negativa que no sufría desde 1982 y crece la presión sobre Gallardo

Con la derrota ante Sarmiento, River acumula seis caídas en los últimos siete partidos y revive una crisis futbolística que no vivía hace 43 años

13 de octubre 2025 · 18:13hs
River igualó una racha negativa que no sufría desde 1982 y crece la presión sobre Gallardo

River atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La derrota 1-0 frente a Sarmiento en el Monumental extendió su mal momento y encendió las alarmas en Núñez: el equipo de Marcelo Gallardo sumó su sexta caída en los últimos siete encuentros oficiales, un registro que no se repetía desde 1982.

La única victoria en esa serie fue ante Racing, por la Copa Argentina, un respiro mínimo en medio de una tormenta que no parece tener fin. El contraste con la primera era Gallardo es inevitable. El técnico más ganador de la historia de River aún no consiguió títulos en su regreso al club, y los números son contundentes: 33 triunfos, 25 empates y 13 derrotas en 71 partidos desde su retorno.

La malaria de River

Muy lejos del rendimiento de su ciclo inicial, donde había conquistado América y consolidado un estilo de juego que hoy parece perdido. El equipo luce sin ideas, sin respuestas anímicas y con una alarmante falta de contundencia en las áreas.

El paralelismo con 1982 se vuelve inevitable. En aquel año, bajo la conducción de José Manuel Vázquez, River perdió siete de ocho encuentros disputados entre el torneo local y la Copa Libertadores.

La actual crisis replica ese patrón: caídas frente a Palmeiras (por duplicado), Atlético Tucumán, Riestra, Rosario Central y Sarmiento. Apenas el triunfo ante Racing impidió que la marca fuese idéntica.

La derrota ante Sarmiento no solo profundizó la herida emocional, sino también complicó el panorama deportivo. River cayó al quinto puesto del Grupo B del Torneo Clausura, y peligra estar fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores por Tabla Anual.

El clima en el Monumental fue de descontento total: silbidos, cánticos de reprobación y una sensación de desilusión generalizada marcaron la salida del plantel.

La presión sobre Gallardo aumenta y el margen de error se reduce. Con una inversión superior a los 78 millones de dólares desde su regreso, los resultados no acompañan y la expectativa se transforma en frustración.

River Sarmiento Marcelo Gallardo
Noticias relacionadas
marcelo moretti se presento en la sede de san lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

scaloni dijo que messi podria estar ante puerto rico: si esta en condiciones, jugara

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

francia empato ante islandia y no pudo sellar su clasificacion al mundial

Francia empató ante Islandia y no pudo sellar su clasificación al Mundial

estan los dias y horarios de los cuartos de final del reducido de la primera nacional

Están los días y horarios de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional

Lo último

Explosión en una rotisería de barrio San José: Fue un error humano que casi nos cuesta la vida

Explosión en una rotisería de barrio San José: "Fue un error humano que casi nos cuesta la vida"

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: Si está en condiciones, jugará

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Último Momento
Explosión en una rotisería de barrio San José: Fue un error humano que casi nos cuesta la vida

Explosión en una rotisería de barrio San José: "Fue un error humano que casi nos cuesta la vida"

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Marcelo Moretti se presentó en la sede de San Lorenzo y fue repudiado por los hinchas

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: Si está en condiciones, jugará

Scaloni dijo que Messi podría estar ante Puerto Rico: "Si está en condiciones, jugará"

Francia empató ante Islandia y no pudo sellar su clasificación al Mundial

Francia empató ante Islandia y no pudo sellar su clasificación al Mundial

Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes argentinos liberados en Gaza con sus familiares

Así fue el emotivo reencuentro de los rehenes argentinos liberados en Gaza con sus familiares

Ovación
¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

Una nueva baja: Colón continúa con su limpieza interna

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

En Colón, ¿habrá lugar para el Pulga Rodríguez para el 2026?

Unión perdió terreno y peligra su lugar en zona de clasificación

Unión perdió terreno y peligra su lugar en zona de clasificación

Colón, atento al nivel que viene mostrando Sanguina en Ameliano

Colón, atento al nivel que viene mostrando Sanguina en Ameliano

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía